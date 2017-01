Stadt Willich: Ein grauer Star sucht den Jungbrunnen

Die Kabarett-Vorstellung "Alles frisch" von Bill Mockridge morgen in Schloss Neersen ist ausverkauft. Wer zu kurz gekommen ist, sollte sich sein Taschenbuch "In alter Frische" zulegen und "die fünf L.s" beherzigen. Von Heribert Brinkmann

Nein, nicht Erich Schiller von der "Lindenstraße" kommt morgen ins Schloss, und es gibt auch keine Kostprobe des von ihm gegründeten Improvisationstheaters Springmaus. "Alles frisch?" heißt das aktuelle Kabarettprogramm von Bill Mockridge, das sich wieder mit dem Thema Alter auseinandersetzt. Wie schon die Vorgängerprogramme "Rostig, rostig ... trallalallala", "Leise rieselt der Kalk", "Ihr Zimperlein kommet" oder "Was ist, Alter?". Am 28. Juli kann Mockridge seinen 70. Geburtstag feiern - und wahrscheinlich dabei wieder in seinem Lieblings-Muskoko Chair am See in seiner kanadischen Heimat sitzen. Ein Geburtstag ist kein Grund, älter zu werden, heißt es auf dem Buchumschlag, und "Ausverkauft" kein Grund, von ihm nichts zum Thema Alter zu erfahren. Denn lieferbar ist sein zweites Buch "In alter Frische".

Zwischen den Buchdeckeln begleitet der Leser den Autor zwischen seinem 67. und 68. Geburtstag. An seinem 67. Geburtstag sagt ihm ein Kumpel unverblümt, in 15 Jahren gehe es mit ihm ab in die Kiste. Wunderbar selbstironisch beschreibt Mockridge, wie ihn die Panik beschleicht und er sein Leben grundlegend ändern will. Auf der Suche nach dem ultimativen Jungbrunnen nervt er seinen Hausarzt und seine gesamte Familie, die es mit Humor nimmt, wenn Bill in Rotwein badet oder Kartoffelwasser schlürft. Das fällt dem kanadischen "Holzfäller" - so tituliert ihn sein "Grauschopfengel" Margie Kinsky (die übrigens im März mit ihrem Kabarettprogramm "Ich bin so wild nach deinem Erdbeerpudding" in Neersen gastierte) - überhaupt nicht leicht. Er liebt halt seine Schnitzel mit Bier, und plötzlich heißt es, nur noch die halbe Portion ist erlaubt. Junge Leser werden nicht unbedingt Spaß an der Lektüre finden, aber für Leser ab 50 plus ist es ein großes Vergnügen. Denn das Buch ist kein bierernster Ratgeber, sondern eher eine grundkomische Revue vergeblicher Anstrengungen auf dem Weg zum ultimativen Jungbrunnen. Und wahrscheinlich nimmt der Leser bereits beim Lesen ab, denn Lachen ist gesund. Den Untertitel "Ein grauer Star packt's an" kann man ganz ungetrübt für bare Münze nehmen. Am Ende liebt Bill Mockridge Geburtstage und ist mit sich im Reinen. Und ein wenig ernst wird er am Ende dann doch noch. Mit seinen fünf L.s bietet er seinen Lesern einfache Rezepte gegen das Altern an. Das erste L. steht fürs Laufen, denn der Autor hat mittlerweile begriffen, dass der moderne Jungbrunnen ohne Zweifel Bewegung heißt. Das zweite L. steht fürs Laben. Der Holzfäller labte sich mit Vorliebe mit Schnitzeln, Bratkartoffeln, Bier und Strudeln. Diäten helfen ihm nicht, dafür schwört Bill auf "Friss die Hälfte - doppelt so langsam". Das dritte L. betrifft das Lieben, und auch da kommt er zu überraschenden Erkenntnissen. Das vierte L. widmet er dem Lachen - und gewährt Einblicke ins lustige Familienleben. Und beim fünfte L. geht es ums Lernen. Dafür ist es nie zu spät.

Bill Mockridge: In alter Frische. Bastei Lübbe Köln 2015, 319 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 978-3-404-60852-2.

