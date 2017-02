Stadt Kempen: Eine Offenbarung in der Paterskirche

Mit seinen Improvisationen am Flügel in der Paterskirche begeisterte der auf Menorca geborene Pianist Marco Mezquida das Kempener Jazz-Publikum. Er spielte 95 Minuten ohne Pause, inklusive zwei Zugaben. Von Mojo Mendiola

Da haben sich aber viele Musikfreunde in Kempen etwas entgehen lassen: Nur etwa halb besetzt war das Auditorium der Paterskirche, als sich dort am Donnerstagabend der 1987 auf Menorca geborene Pianist Marco Mezquida, in Katalonien schon dreimal zum "Musiker des Jahres" gekürt, an den Flügel setzte. Denn hier war ein junger Meister am Werk, der in keine der bislang bekannten Schubladen moderner improvisatorischer Klavierkunst passt.

Die ersten Noten klangen wie hingetupft, aber keineswegs suchend, wie so oft am Beginn solcher Konzerte, sondern man spürte gleich: Der junge Mann wusste, wohin seine Reise gehen sollte. Romantisch sanft fragte seine Rechte in den hohen Noten, eine sonore Antwort erhielt sie von der Linken in den Bässen, beide Stimmen vereinten sich und steigerten sich stufenweise in ein hohes Flirren, unter dem sich ein bassiges Brodeln entwickelte, das bald zum dominanten Eindruck aufkochte.

Dahinein flocht Mezquida mancherlei kleine Überraschung, ließ nach einer Weile funkelnde Sternschnuppen herniederperlen und das Grundrauschen für ein Weilchen meditativ beruhigen. Dann schälte sich ein neuer Rhythmus heraus und ein Klang wie Morsezeichen, der nach und nach zum eigentlichen Klavierton zurückfand. Wie Prasselregen hämmerten nun alle zehn Finger des Pianisten in den tiefen Tasten eine Akkordebene aus, ließen dabei unbeschadet der stupenden Präzision im Timing hier und da gesangliche Phrasierung und einen Tanzrhythmus-Fetzen aufblitzen und erfüllten den ganzen Kirchenraum mit einem schier endlosen, so wohl nie zuvor gehörten Klangerlebnis, das den entrückten Zuschauern erst nach 40 Minuten Gelegenheit bot, ebenso donnernden Beifall zu spenden.

Wann hätte je ein Pianist eine solche Fingergeschwindigkeit in einer so komplexen Anschlagsfigur über solch lange Zeiträume mit dieser Präzision geboten? Und das nicht etwa als egomanische Demonstration seiner Technik! Mezquidas Umgang mit dem Klavier ist ebenso virtuos, inspiriert und innovativ wie das Köln-Concert von Keith Jarrett 1975 vor fast genau 42 Jahren, beinhaltet darüber hinaus aber weitaus mehr Herzlichkeit und auch Humor, wie der weitere Verlauf des Abends zeigte. Da offenbarte sich der Katalane, auch wenn er an diesem Abend auf folkloristische Elemente seiner Heimat verzichtete.

Die lange Auftakt-Improvisation entwickelte er spontan an diesem Abend - nicht zuletzt unter dem Eindruck eines guten Instruments und der herrlichen Akustik im Kirchenraum der Paterskirche. Nach 95 Minuten ohne Pause, in denen Mezquida - zwei Zugaben inklusive - ansonsten kürzere Einheiten spielte, die aber noch manchen Einblick in den ungeheuren stilistischen Reichtum seines Repertoires gewährten, verließen Künstler und Publikum gleichermaßen glücklich den Saal. Dies war eines von jenen kostbaren Konzerten, aus denen man als neuer Mensch nach Hause geht.

