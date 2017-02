Stadt Willich: Eine Rettungswache mit zwei Standorten

Im nächsten Monat wird die neue Rettungswache in Anrath bezogen. Dann startet der Rettungswagen bei Einsätzen in Anrath und Neersen von der Fadheider Straße aus. Von Bianca Treffer

Was vor drei Jahren seinen Anfang nahm, befindet sich derzeit in der Abschlussphase. Die Rede ist von der neuen Rettungswache in Anrath. Es wurde zwar keine drei Jahre an der neuen Kombination von Feuer- und Rettungswache gebaut, aber die Idee, eine zweite Rettungswache für die Stadt Willich in Anrath zu installieren, kristallisierte sich zu diesem Zeitpunkt heraus. "Wir haben damals festgestellt, dass es mit den sogenannten Bedienzeiten eng werden könnte", erinnert sich Martin Zinnel, Geschäftsbereichsleiter Einwohner und Ordnung der Stadt Willich. Die Rettungswache lag mit ihren Einsätzen noch in den Sollwerten, aber es wurde grenzwertig, insbesondere, was Einsätze in Anrath, Clörath und teilweise auch Neersen betraf.

Das heißt: Die vorgeschriebenen zwölf Minuten zwischen Alarmierung und Ankunft konnten zwar eingehalten werden, aber in Anbetracht des Wachstums der Stadt Willich und des steigenden Verkehrsaufkommens würde es auf Dauer gesehen eng werden. Vor dem Hintergrund, dass eine Vergrößerung und Modernisierung des Anrather Feuerwehrhauses anstand und dieser Standpunkt sich als ideal für eine Rettungswache entpuppte, fiel der Entschluss, beim Neu- und Umbau der Feuerwache auch eine Rettungswache anzugliedern. "Wir wären verrückt gewesen, wenn wie diese Chance nicht genutzt hätten", betont Zinnel.

Während der Löschzug Anrath der Freiwilligen Feuerwehr Willich nun schon sein Domizil bezogen hat, laufen in der Rettungswache die letzten Arbeiten. Es handelt sich um die Kernbohrungen für das Lüftungssystem und weitere kleine Abschlussarbeiten. "Wenn alles gut läuft, ziehen wir Mitte März ein. Wenn es etwas länger dauert, wird es der 1. April", sagt Zinnel. In Anrath wird dann ein Rettungswagen stehen. Dazu kommt die Besatzung in Form von zwei Notfall- beziehungsweise Rettungsassistenten, die die Wache 24 Stunden am Tag besetzen, und das sieben Tage in der Woche.

Mit dem Umzug wird auch die Situation an der St. Töniser Straße in Willich entschärft. Auch in der dortigen Feuer- und Rettungswache ist es nämlich eng geworden. "Als wir 2001 in Willich an den Start gingen, waren wir zwölf Kollegen. Es wurden 18, dann 24, und aktuell sind wir 29 Kollegen sowie eine Auszubildende im Anerkennungsjahr zur Rettungsassistentin", berichtet Rettungswacheleiter Herbert Haase. Im Rotationssystem werden die Mitarbeiter dabei nach Anrath wechseln. In Willich stehen mit dem Einzug in Anrath dann nur noch zwei der insgesamt drei Rettungswagen. Dazu kommt der Notarztwagen. Der Notarzt selber bleibt ebenso nach wie vor in Willich stationiert. "Wobei der Notarzt später, wenn das Medizinzentrum an der Bahnstraße fertiggestellt ist, dort einziehen wird. Wie einst die Abholung des Notarztes am Willicher Krankenhaus erfolgte, so wird der Notarzt zukünftig im Medizinzentrum abgeholt", sagt Zinnel.

Nicht zu vergessen sind die rund 30 Kollegen aus dem DRK-Ortsverein Willich, die die Rettungswache ehrenamtlich unterstützen. In den samstäglichen 24-Stunden-Dienst gehen jeweils sechs Ehrenamtler. Für Haase wird eins auf jeden Fall kompliziert: die Aufstellung des Schichtplans. Schließlich müssen ab März beziehungsweise April zwei Standorte berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zum Anrather Löschzug hat der Rettungsdienst den Vorteil, dass er von der Umbaumaßnahme in keiner Weise tangiert wurde. Der Löschzug musste seinen Betrieb im laufenden Umbau aufrechterhalten. Die Rettungswache zieht dagegen ein, wenn alles fertig ist. Neben dem Stellplatz für den Rettungswagen gibt es einen Reservestellplatz für einen möglicherweise später anzuschaffenden vierten Rettungswagen. Die Räumlichkeiten für die Mitarbeiter sind ebenfalls auf eine entsprechende Größe ausgelegt. Es gibt Ruheräume, einen Aufenthaltsraum, eine Küche und einen nach dem modernsten Stand der Technik gebauten Desinfektionsbereich, den sogenannten Schwarz-Weiß-Bereich. Die sanitären Einrichtungen teilen sich Feuer- und Rettungswache.

Wenn der Umzug über die Bühne gegangen ist, stehen schon die nächsten Pläne ins Haus. "Wir werden in diesem Jahr das Gelände der Willicher Feuer- und Rettungswachse überplanen und die Wache als solche neu konzipieren", blickt Zinnel in die Zukunft.

Quelle: RP