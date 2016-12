Stadt Willich: Einzelhändler hoffen auf den Endspurt

Gut, aber nicht überragend, ist die Bilanz vieler Einzelhändler vor Ort zum Weihnachtsgeschäft. Doch gerade in den letzten Tagen vor dem Fest zieht die Nachfrage an. Gegen den Online-Handel setzt der Einzelhandel auf mehr Service. Von Willi Schöfer

Die ersten Gewinner des Weihnachtsgeschäftes sind natürlich viele Gastronomen oder die Tannenbaum-Verkäufer. Die Parfümerien, Spiel- und Geschenkeläden oder Buchhandlungen hoffen noch auf die letzten Tage bis zum Heiligabend. Einige Händler lassen sich aber auch nicht ganz in die Karten und Kassen gucken, wenn man sie nach dem Weihnachtsgeschäft befragt. Die Kommentare sind dann eher schwammig und reichen von "ausbaufähig", "ganz gut" bis zu "total zufrieden". Was bei der kleinen und keineswegs repräsentativen Umfrage der Rheinischen Post aufgefallen ist: Die wenigsten der befragten Händler geben dem Internet die Schuld, sondern haben selbst für attraktive Sortimente mit dem entsprechenden Service gesorgt beziehungsweise sorgen wollen.

Viel zu tun gerade in diesen Tagen hat Eva Engelbrecht, die an der Hochstraße 22 in St. Tönis das Geschenkartikelgeschäft "Akzenta Stil & Design" betreibt. "Es fing ruhig an, aber jetzt ist es total trubelig", ist sie nicht unzufrieden. Gut seien bisher vor allem die Lichthäuser und die himmlischen Schwestern oder die Schutzengel aus Porzellan gegangen.

Bleiben wir mal auf der Hochstraße in St. Tönis. Hier geben seit einiger Zeit direkt nebeneinander Stefan Robben und Uli Peersen ihre Modeartikel aus. "Konkurrenz belebt das Geschäft, wir befruchten uns gegenseitig", sagt schmunzelnd Stefan Robben, der auch der Vorsitzende des St. Töniser Werberings ist. Die beiden Einkleider haben verschiedene Sortimente von anderen Fabrikanten im Angebot; darüber hinaus verkauft Uli Peeren zu etwa 50 Prozent auch Damenmode. "Kein permanentes Schlangenstehen, aber es läuft ganz gut", sagt Peeren. Den Umsatz vom letztjährigen Weihnachtsgeschäft habe er jetzt schon erreicht.

Stefan Robben stellt sogar einen etwas anderen Trend in seinem Geschäft fest: "Die Kunden schätzen wieder mehr das Textile und den direkten Verkauf, wollten die Sachen sehen und anprobieren." Er habe viele neue Kunden gewinnen können, es laufe "hervorragend".

"Es hat gerade in den vergangenen Tagen etwas angezogen, hoffentlich steigert sich das noch bis Heiligabend", sagt Gabi Heyer-Kurze von der "Willicher Buchhandlung" an der Grabenstraße. Sie macht das Geschäft schon seit etwa 30 Jahren und stellt fest: "Sicherlich macht uns das Internet weiter zu schaffen." Man versuche die Kunden durch eine gute Beratung zu binden. Und es komme auch vor, dass sich Kunden im Internet die Bücher anschauen und dann dort in der Buchhandlung bestellen. Besonders gefragt waren in den vergangenen Wochen unter anderem der Thriller "Das Paket" (von Sebastian Fitzek) und die "Raumpatrouille" von Matthias Brandt. Nach wie vor gingen ferner die Harry Potter-Bücher ganz gut.

"In den letzten Tagen ist es nach mäßigem Beginn etwas angezogen, offenbar haben bereits viele Urlaub genommen und jetzt Zeit, was Passendes für die Kinder auszusuchen", meint Alfred Erren, der seit vielen Jahren am Markt in Alt-Willich einen Schreib- und Spielwarenladen hat. Auch er hofft, dass jetzt noch bis zum Fest zahlreiche Waren und Spiele über die Theke gehen. Den Umsatz beziffert Erren ähnlich als im Jahr davor. Nahezu alle Wünsche können noch erfüllt werden; nicht nur bei ihm sei aber das Spiel "Hatchimals" mit dem interaktiven Haustier in den vergangenen Tagen ausverkauft gewesen.

"Die Kunden sind viel anspruchsvoller geworden, selektieren mehr und kommen mit klaren Vorstellungen zu mir", sagte Lieselotte Janske von "Schuh Nati" in Schiefbahn. Im September 2015 sei sie mit ihrem Fachgeschäft und mit der Orthopädie-Werkstatt ihres Sohnes in ein anderes größeres Ladenlokal an der Hochstraße in Schiefbahn gewechselt. Sie spricht zwar auch von "ganz guten Ergebnissen" in diesem Jahr. Sagt aber auch, dass man dafür etwas tun und das persönliche Gespräch mit den Kunden suchen müsse. Für den Handel sei es etwas schwieriger geworden. Allerdings sei ein Schuhgeschäft mit einem Geschenkartikelladen nicht vergleichbar. Janske: "Schließlich sind die Zeiten schon lange vorbei, in denen die Schuhläden in der Vorweihnachtszeit jede Menge Hausschuhe verkauft haben."

"Meine anderen Kollegen habe ich noch gar nicht gefragt, ich kann nur für mich sprechen", sagte der Vorsitzende der Schiefbahner Werbegemeinschaft, Rainer Höppner, der seit einigen Monaten seine Damenmode nicht mehr an der Hubertusstraße, sondern an der Hochstraße verkauft. Seine Meinung über das bisherige Weihnachtsgeschäft: "Durchwachsen, zwar eine leichte Steigerung, aber nach oben ist deutlich noch Luft." Auch der Vorsitzende des Willicher Werberings, Christoph Smits, hat noch keinen Überblick, wie es bisher generell bei seinen vielen Mitgliedern gelaufen ist.

