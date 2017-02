Stadt Willich: FDP für verstärkte Entwicklung von Kulturtreffpunkten

Nach der ersten Vorstandssitzung im Jahr 2017 in der Schiefbahner Traditionsgaststätte Hoster "Be dem Bur" ist die Willicher FDP froh, dass die Schließung dieses Lokals abgewendet wurde. Mit Beginn des neuen Jahres hat der neue Pächter Carsten Bertram das Lokal übernommen und möchte diese im Sinne der bisherigen Eigentümer als heimatverbundenen Treffpunkt im Herzen von Schiefbahn weiterführen.

"Wir haben nun erste Gespräche mit Carsten Bertram geführt und haben einen sehr guten Eindruck. Wir sind froh, dass wir das letzte größere Traditionslokal mit eher dörflichem Charakter für Familienfeste, Jahreshauptversammlungen, Beerdigungskaffees oder Schützentreffen nicht verlieren. Gerade für die Schiefbahner Vereine ist das ein sehr wichtiger Faktor", sagt der Schiefbahner Franz-Josef Stapel, zugleich auch stellvertretender Vorsitzender der FDP. Auch Parteichef Christoph Maethner , selbst Schiefbahner, betont eindringlich, dass aus Sicht der Freien Demokraten die weitere Entwicklung im Bereich von Kulturtreffpunkten verstärkt werden müsse. Dies gelte darüber hinaus in allen Willicher Stadtteilen.

Nach wie vor sehen die Liberalen die Notwendigkeit, zum Beispiel über den Bau oder die Einrichtung eines Schiefbahner Gemeindehauses, etwa am Bolzplatzweg, zu diskutieren. "Nur weil die große Veranstaltungshalle in Alt-Willich nicht gebaut wird und man über einen Investor im Gewerbegebiet für eine Halle in Alt-Willich spricht, darf man den Bedarf und die finanzielle Kapazitäten für kleinere Hallen nicht ausschließen. Dort, wo Menschen zusammenkommen können, ist auch ein Stück Heimat und Zukunft zu Hause", betonen die Liberalen Franz-Josef Stapel und Christoph Maethner überstimmend.

Quelle: RP