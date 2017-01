Stadt Willich: Feuerteufel zündet Strohmiete an

Zwei Großeinsätze hielten am Freitagabend die Feuerwehr in Willich in Atem. Zunächst mussten Wehrleute zu einem Chemieunfall in einem Logistikunternehmen in Schiefbahn ausrücken. Am späten Abend musste der Brand von rund 250 Strohballen auf einem Feld in Willich bekämpft werden. Von Andreas Reiners

Diesen Abend hatten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Willich sicherlich anders vorgestellt. Mit einem Großaufgebot an Wehrleuten und Fahrzeugen sowie Rettungsdienst und Polizei mussten gleich zwei große Einsätze bewältigt werden. Vor allem der Chemieunfall in einem Transportunternehmen an der Linsellestraße in Schiefbahn erforderte besondere Erfahrung und das gesamte Können der eingesetzten Wehrleute.

Gegen 17 Uhr wurde der Löschzug Schiefbahn alarmiert, nachdem bei Verladearbeiten in einer Lagerhalle des Logistikunternehmens ein 200-Liter-Faß mit einer ätzenden Flüssigkeit durch einen Gabelstapler beschädigt worden war. Die Chemikalie, die unter anderem bei der Silikonverarbeitung verwendet wird, breitete sich auf einer Fläche von etwa 25 mal 15 Meter aus. Der Fahrer des Gabelstaplers, der Dämpfe der Flüssigkeit eingeatmet hatte, kam vorsorglich ins Krankenhaus. Auch ein Feuerwehrmann, der mit der Chemikalie in Kontakt kam, wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand gottlob nicht. Denn entgegen ersten Befürchtungen, so die Polizei, traten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe aus der Lagerhalle. Die eingesetzten Wehrleute konnte nur mit Spezialanzügen in der Lagerhalle arbeiten, um die Chemikalie mit speziellen Bindemitteln zu sichern und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Wie Willichs Feuerwehrsprecher Bernd Ihlenfeld weiter berichtete, wurden das kontaminierte Bindemittel und andere betroffene Gegenstände später von einer Fachfirma entsorgt. Der Einsatz in dem Unternehmen dauerte bis 23.30 Uhr. Neben der Feuerwehr Willich waren auch Wehrleute von Feuerwehren aus Viersen, Kempen und von der Berufsfeuerwehr Düsseldorf mit insgesamt 68 Kräften vor Ort. Zuständige Behörden wurden in den Einsatz einbezogen.

Nachdem erste Feuerwehrleute aus Willich und Schiefbahn den Einsatzort an der Linsellestraße gegen 22.15 Uhr verlassen hatten, folgte gegen 22.30 Uhr schon der nächste Einsatz. Auf einem Feld an der Landstraße 382, in der Nähe des Obsthofs Mertens, brannte eine Strohmiete lichterloh. Wehrleute der Löschzüge Willich und Schiefbahn rückten erneut aus. Rund 250 Strohrundballen standen in Flammen. Der Feuerschein war weit sichtbar. Unter Aufsicht einer Brandwache ließ die Wehr die Ballen kontrolliert abbrennen. Die Einsatzkräfte aus Schiefbahn wurden am Samstag gegen 3 Uhr von Kollegen des Neersener Löschzuges abgelöst, die wiederum von Schiefbahner Feuerwehrmännern gegen 8.30 Uhr bei der Brandwache ersetzt wurden. Der Einsatz dauerte bis Samstagmittag.

Die Polizei geht davon aus, dass die Strohballen von Unbekannten angezündet worden sind. Die Kripo ermittelt deshalb wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die den oder die Feuerteufel am Freitagabend möglicherweise beobachtet haben, um Hinweise unter der zentralen Rufnummer 02162 377-0.

Quelle: RP