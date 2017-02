Stadt Willich: Gassigehen mit zwei Shetland-Ponys

Zwei Hunde hat Elke Just auch: "Karlsson" und "Oskar", einen Mischling und ein Mini-Yorkshire-Terrier. Aber die 47-jährige Schiefbahnerin geht nicht nur mit den Beiden Gassi. Drei- bis viermal in der Woche spaziert sie mit zwei Mini-Ponys, "Happy" und "Henry", über die Wirtschaftswege, legt dann mit ihnen an der Leine einige Kilometer zurück. Ihr Zuhause haben die Tiere in einem Stall im Diepeshof.

"Ich wollte eigentlich schon immer Ponys haben", sagt Elke Just. Ihre Liebe zu diesen Tieren hatte ihr schon in den Kinderjahren ihr mittlerweile verstorbener Vater, Willi Gehlen, mitgegeben, der damals einige Shetland-Ponys hatte. Und in jeder freien Minute hat sie sich schon früh mit den Tieren beschäftigt. Im vergangenen Jahr setzte sie ihren Wunsch in die Tat um. Eigentlich war es ihr Sohn Dennis (23), der den Impuls gab und der zum damaligen Zeitpunkt schon das ebenfalls im Diepeshof stehende Pferd "Rondriges", nur kurz Ron genannt, hatte. Ein trächtiges Mini-Pony stand in einem Anrather Reitstall, und per Handschlag war man sich schnell einig, dass das Fohlen für den symbolischen Preis von einem Euro den Besitzer wechseln solle. Leider brachte die Mutter das Fohlen tot zur Welt.

Im April 2016 machte die Familie dann Nägel mit Köpfen: Erst war es das siebenjährige Mini-Pony "Happy". Und etwa ein halbes Jahr später erfuhr ihr Sohn, dass ein anderes Mini-Pony von einem niederländischen Gestüt, gerade einmal fünf Monate alt, zum Schlachter gefahren werden sollte. "Es entsprach vom Aussehen wohl nicht dem Wunsch des Eigentümers, denn es hatte einen dunklen Flecken auf der Nase", erzählt die Schiefbahnerin, die dann "Henry" übernahm. Der Besitzer hatte wohl auf die Schlachtung noch fünf Monate gewartet, weil er dann die Stutenmilch noch verkaufen konnte.

Neben "Ron" fühlen sich jetzt auch "Happy" und "Henry" in den Stallungen wohl. Elke Just hat sich schon an die erstaunten Gesichter gewöhnt, wenn sie mit den beiden Ponys auf Tour geht. "Die brauchen halt auch ihren Auslauf, und nebenbei tut die Bewegung mir auch gut", erzählt sie. Alle drei Vierbeiner hat die Familie bereits für die Teilnahme am "Mai-Ritt" am 1. Mai in der Dorenburg angemeldet. Sohn Dennis gehört übrigens der "Linner Ritterrunde" an, trainiert derzeit fleißig mit seinem "Ron", um dort mitreiten zu können.

Der 23-Jährige hat ein weiteres seltenes Hobby: das Feuerschlucken. Zahlreiche Auftritte und Events hat er schon hinter sich. Am 25. März will Dennis versuchen, den Weltrekord holen - in liegender Position. Der Weltrekord steht derzeit bei 4,51 Meter. Der Wettbewerb beginnt um 19 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum in Willich. Jeder kann dann gegen einen kleinen Obolus tippen, wie weit er kommt. Und die Spenden will der junge Schiefbahner an die Kinderstation in den Krefelder Helios-Kliniken weiterleiten.

(schö)