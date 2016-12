Stadt Willich: Große Portion Mut für die Geburt

Fürs neue Leben Mut machen, dafür steht die Hebammenpraxis Willich. Gleich fünf Hebammen begleiten Frauen in der Schwangerschaft. Eine von ihnen ist Nina Krumbach-Dommers. Von Bianca Treffer

Wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dann kommen auch schon einmal Ängste, Zweifel und Fragen auf. Und ein neuer Lebensabschnitt, der wirklich alles verändert, ist eine Schwangerschaft. Die Geburtenrate ist so hoch, wie sie vor 20 Jahren einmal war, und dementsprechend stark sind Hebammen gefragt. Sie begleiten eine werdende Mutter die gesamte Schwangerschaft hindurch und sind nach der Geburt bis hin zum neunten Monat weiterhin Ansprechpartnerin. "In dieser Zeit stehen wir den Müttern nicht nur bei Fragen rund um die Schwangerschaft und dem Alltag mit dem Nachwuchs zur Seite, sondern wir sind auch als Mutmacher im Einsatz, denn Schwangerschaft und Geburt machen auch schon mal Angst", sagt Nina Krumbach-Dommers. Sie ist eine von fünf Hebammen der Hebammenpraxis Willich. Rund 1000 werdende Mütter hat sie schon begleitet. Jede einzelne Begleitung ist dabei etwas Besonderes für sie. "Es ist schön mitzuerleben, wie sich eine Frau während einer Schwangerschaft entwickelt und an den Herausforderungen wächst. Es gibt viele tolle Momente in dieser Zeit, aber auch immer wieder müssen wir als Mutmacherin zur Seite stehen", sagt Nina Krumbach-Dommers. Angst sieht sie dabei als etwas Normales an, denn immerhin ist eine Schwangerschaft ein ganz spezieller Vorgang.

Oft ist es einfach, Mut zu machen, zu einer normalen Geburt Ja zu sagen. Wobei dieser Schritt von vielen Frauen den meisten Mut erfordert. Viele Frauen hätten Angst vor der Geburt. Das sehe man an den steigenden Zahlen bei Kaiserschnitten. Frauen hätten Angst vor den Schmerzen, dass mit dem Kind etwas passieren und dass es gefährlich sein könnte, schildert die Hebamme, die ihren Beruf seit 18 Jahren mit viel Freude ausübt. Neues Leben auf dem Weg zu begleiten, ist in ihren Augen etwas Einmaliges. Sie kann dabei immer wieder feststellen, dass Frauen, die gut betreut werden und sich für eine normale Geburt entscheiden, dies gar nicht als so schlimm empfinden, wenn sie jemanden zur Seite haben, der entsprechend aufklärt und Mut macht.

Aber nicht nur werdende Mütter können eine Portion Mut gut vertragen, auch Väter brauchen dies. Der Schritt, seine Frau in den Kreißsaal zu begleiten und bei der Geburt dabei zu sein, erfordert ebenfalls Mut. Mut machen, und zwar ohne Druck auszuüben, ist das Ziel der Hebammen. Nina Krumbach-Dommers meint, dass jemand, der viel weiß, auch weniger Angst hat. Praxistaugliche Tipps sind für werdende Mütter und Väter wichtig, gerade bei der ersten Schwangerschaft. Väter kommen dabei meist nicht gerade mit großer Begeisterung zu den angebotenen Vorbereitungskursen. Sie haben Vorbehalte. Weil ihr Leben bis zur Geburt eigentlich relativ normal weiterläuft, sehen sie auch nicht immer die Notwendigkeit, ihre Frau zu begleiten. "Einen werdenden Vater muss man motivieren, sich zu trauen, seine Frau zu begleiten", meint Nina Krumbach-Dommers lächelnd. Auch dies sei eine Form des Mutmachens.

Mit der Geburt endet die Begleitung nicht. Wenn der Nachwuchs da ist, haben viele Eltern noch eine Fülle von Fragen, schließlich ist es eine völlig neue Lebenssituation, der man sich stellen muss. Was ist normal, was nicht? "Es tut einfach gut, wenn Eltern wissen: Da ist jemand, denn ich fragen kann und der nicht über meine Sorgen lacht", sagt Nina Krumbach-Dommers.

Die Hebammenpraxis Willich befindet an der Anrather Straße 113 in Willich. Neben Nina Krumbach-Dommers gehören Nicole Bornewasser, Julia Gabriel, Sonja Schwennicke und Sonja Valerius zum Team. Nähere Informationen gibt es im Internet unter: www.hebammenpraxis-willich.de

