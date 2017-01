Stadt Willich: Gute Nachrichten im Kulturausschuss

Ein geringes Einkommen soll kein Grund sein, nicht an einer kulturellen Veranstaltung in Willich teilnehmen zu können. Deshalb hatte die Politik die Gründung einer "Kulturloge" angeregt.

In der jüngsten Sitzung des Sport- und Kulturausschusses berichtete die städtische Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger von ersten Erfolgen. Die Verwaltung habe mit der Caritas gesprochen, und diese habe Interesse signalisiert, sich organisatorisch und personell in ein solches Projekt einzubringen. Über eine Kultorloge sollen nicht verkaufte Restkarten kostenlos an Menschen mit geringem Einkommen vermittelt werden.

Gute Nachrichten gab es auch vom Vorverkauf der Schlossfestspiele 2017: Der Vorverkauf laufe noch besser als der im vergangenen Jahr. Besonders beliebt sei das Abendstück "Honig im Kopf", so Bernhard Hitschler, Mitglied des städtischen Kulturteams, aber auch der Vorverkauf für das diesjährige Kinderstück "Michel aus Lönneberga" laufe erfreulicherweise "erheblich besser als in den Vorjahren". Die positiven Zahlen lassen hoffen, dass der Besucherrekord in diesem Jahr erneut geknackt wird. 23.864 Zuschauer kamen im vergangenen Jahr zu den Veranstaltungen der Festspiele - so viele wie nie zuvor.

(msc)