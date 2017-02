später lesen Stadt Willich Handliche Übersicht über Termine in Willich 2017-02-19T17:16+0100 2017-02-20T00:00+0100

Sobald es wieder wärmer wird, kann man sich in allen vier Willicher Stadtteilen zahlreiche Stadt- und Schützenfeste, den jährlichen Radwandertag, die Poolparty und vieles mehr freuen. Das Citymanagement der städtischen Wirtschaftsförderung koordiniert die Termine, damit es in den Ortszentren nicht zu Überschneidungen kommt. Eine Übersicht über all diese Veranstaltungen - die sich im Übrigen mit den lokalen Weihnachtsmärkten natürlich auch in bis in die kalte Jahreszeit erstrecken - gewährt ein handlicher Terminflyer, den das Citymanagement jährlich neu auflegt.