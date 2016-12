Stadt Willich: Heimathandwerker helfen auch an den Feiertagen

Auf Initiative der Stadtwerke Willich und der Wirtschaftsbetriebe Meerbusch haben sich Elektro- und Sanitär-Fachbetriebe zu einem 24-Stunden-Notdienst zusammengeschlossen. Dieser Verbund nennt sich Heimathandwerker. Sollte außerhalb der üblichen Öffnungszeiten und an Feiertagen die Stromversorgung oder Heizung ausfallen, vermitteln die Stadtwerke einen Fachmann.

Dass die Weihnachtslichter ausgehen oder die Heizung bei minus 10 Grad ausfällt, kommt grundsätzlich im unpassendsten Moment. Mit einem Blick in den Sicherungskasten ist es auch nicht getan. Für diesen Fall sind die Heimathandwerker gerüstet. Für Störfälle am Versorgungsnetz erreichen die Bürger die Stadtwerke unter der kostenlosen Rufnummer 0800 - 8 101 102. Dann rücken die Stadtwerker aus und nehmen sich des Problems an. Oft aber erweist sich auf Nachfragen, dass ein Defekt an der Hausanlage vorliegt. Dann verweisen die Stadtwerke auf Wunsch des Kunden an den diensthabenden Fachbetrieb. Das habe den Vorteil, so die Stadtwerke Willich, auch nach Feierabend und am Wochenende einen qualifizierten, ortsansässigen Reparaturservice zum festen Stundensatz zur Verfügung zu haben, denn diesen haben die Stadtwerke mit den Heimathandwerkern zum Schutz des Kunden vereinbart. "Somit sind Verbraucher in Not vor bösen Überraschungen geschützt", sagt Andrea Steffen von den Stadtwerken.

Wie man am besten bei einem Störfall vorgeht, erläutern die Stadtwerke auf ihrer Website unter www.stadtwerke-willich.de/handwerker/notdienst.html.

Quelle: RP