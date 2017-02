Stadt Willich: "In Schibbahn fiere mer üverall"

Die beiden Sitzungen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) in der Schiefbahner Kulturhalle begeisterten das Publikum. Die Aktiven hatten monatelang für ihre Auftritte geprobt. Sie erhielten verdienten Applaus. Von Willi Schöfer

Selbst Uwe Kirchkamp, der beim Krefelder Tambour- und Fanfarencorps Gut Schlag auf der "Dicken Berta" trommelte, war ein Schiefbahner "Jong". Danach ging es bei den beiden Sitzungen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) wirklich Schlag auf Schlag, kalauerten, tanzten und sangen sich die jungen Leute, ausnahmslos aus eigenen Reihen, in die Herzen der begeistert mitgehenden Besucher.

In monatelanger Vorbereitung hatte einmal mehr das eigene zehnköpfige Karnevalsteam mit den Prinzessinnen früherer Jahre, so Valerie Ladwig und Carina Wolf, die Gaudi organisiert. Mehr als 80 Aktive, so aus den Gruppen der "Gänsejonges" oder der "Flimmflämmkes", ließen dem Motto freien Lauf: "Ejal, ob tuhuss oder em Saal, in Schibbahn fiere mer üverall".

Apropos Prinzen: Beim gemeinsamen Kellnern in der Gaststätte "Be dem Bur" muss Dirk Reiners seiner Kollegin Angie Göllner die entscheidende Frage gestellt haben: "Willst du meine Prinzessin werden?" Angie, die als Stadtprinzessin oder als Schiefbahns Schützenkönigin schon lange majestätserfahren ist, sagte Ja. Und so stellten sich Dirk I. und Angie I., ein Industriekaufmann und eine gelernte Fotolaborantin, als das diesjährige KJG-Prinzenpaar vor. Zwischendurch musste der 39-jährige Prinz mal kurz weg und in seiner Gruppe "High Five" eine Schiefbahner Version vom "Herzblatt" spielen.

Die vielen Kostümierten in der Kulturhalle waren ebenfalls gut drauf - allen voran das Niederheider Schützen-Königspaar, Norbert und Gabi Erkes. Sie waren am Tag der Premierensitzung durch den Neugeborenen Mats zum zweiten Mal Großeltern geworden. Der amtierende Schützenkönig der Sebastianer, Patrick Wasser, ließ sich den Trubel tags darauf ebenfalls nicht entgehen. Die Auftritte der verschiedenen Gruppen waren alle anders als eine "Schnapsidee". Auch wenn eine neue Playback-Gruppe mit Mädels aus der Tanzgarde genau so hieß. Kurz zuvor waren die 13 Mädels der KJG-Tanzgarde, darunter war Annika Baer zum elften Mal bei der Sitzung dabei, in ihren klassischen rot-weißen Uniformen erschienen. Kurz vor dem Finale gab es noch zum Thema "Schützenfest" einen schwungvollen Show-Tanz.

Die "Drei Säulen", die diesmal zur Verstärkung Hendrik Marx mitgebracht hatten, schauten sich amüsiert die Geschehnisse in der Heimat an. Genauso wie "Bademeister Jupp" in der Bütt. Jupp, das war zum vierten Mal Noah Sobiech. Der 17-Jährige macht in diesem Jahr am Rhein-Maas-Berufskolleg sein Abitur. "Ob ich danach ein Auslands-Jahr in Willich mache, schließe ich aber aus", kam Noah auf die besondere "Freundschaft" zwischen den Stadtteilen von Willich und Schiebahn zu sprechen.

Nach ihrem Debut mit ihrem Vater Stefan im vergangenen Jahr traute sich diesmal die 15-jährige Katja Flatters einen Solo-Auftritt zu. "Lott et lope" hieß ihre Maxime. Katja erzählte auf Schibbahner Platt so einiges aus ihrem Urlaub. Für sie gab es starken Beifall und die lautstarke Forderung nach einer Zugabe.

Die "Gänsejonges" mit Tobias Kaulen, David Rutz, Max Engels, Martin Marx und Philipp Haeser brachten ebenso Stimmung in den Saal wie die "Schiefbahner Jonges", die bei ihrer Sendung "Ran an den Mann" unter anderem als den "Niederheider Playboy" Mirco Schreiber vorstellten und für einen trottligen Landwirt, gespielt von Niclas Faßbender, eine Frau suchten und schließlich fanden.

Übrigens hatte Präsident Matthias Kaulen (26) so mit seiner Schützenformation "Lott et lope" seine Erfahrungen gemacht. Er war im Januar bei einer Fete während des Tanzens ausgerutscht und hatte sich einen Handbruch zugezogen. Aber auch mit der Manschette an der Hand war er ein guter Präsident, stand übrigens zum 18. Mal auf der Bühne der KJG.

Quelle: RP