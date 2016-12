Stadt Willich: "JU Star" für die Judo-Abteilung

Mit ihrer Auszeichnung möchte die Junge Union Personen und Gemeinschaften ins Rampenlicht holen, die sich für junge Menschen einsetzen. Diesmal geht der Preis an die Judokas des DJK/VfL Willich. Von Willi Schöfer

Bevor die Vorständler der Jungen Union (JU), Florian Rick, Knuth Scheiff und Christian Rick, ihre kleine Skulptur loswerden konnten, mussten sie erst einmal einige Einheiten beim Training mitmachen. "Ihr versucht jetzt, an den Schatz zu kommen. Wenn ich mich aber umdrehe und sehe, dass da jemand in Bewegung ist, geht's zurück zum Start", sagte Thomas Rips, Judo-Abteilungsleiter des DJK/VfL Willich. Wenig später, in der Pause, gab es dann doch einen kleinen "Schatz": Vorsitzender Florian Rick überreichte den "JU Star" an die Judokas.

Seit Längerem gibt es schon diese Auszeichnung, durch die die Junge Union Willich Menschen und Gemeinschaften etwas in Rampenlicht holt, die sich für junge Leute engagieren. "Und hier bei den Judokas ist es vor allem die sehr gute Jugendarbeit, die der Verein schon lange leistet", so JU-Geschäftsführer Knuth Scheiff. Er erinnerte sich an die Zeit vor etwa 20 Jahren, als der Judosport vom langjährigen Abteilungsleiter Volkhard Enger sogar in einer eigenen Übungsstätte in Anrath vielen jungen Sportlern ermöglicht wurde. Die Judo-Abteilung gibt es schon seit 1961.

Derzeit besteht die Abteilung aus etwa 300 Mitgliedern, darunter rund 220 Kinder und Jugendliche. Gerade trainiert eine der vielen Gruppen (neben Judo werden Karate, Kendo oder Jujutsu als Leistungs- oder Breitensport angeboten) in der kleinen Halle im DJK/VfL-Vereinsheim an der Schiefbahner Straße in Willich. Etwa 30 Kinder unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters und Leistungsstandes sind zusammengekommen, um in verschiedenen Übungen Gleichgewicht und Reaktionsvermögen zu schulen. Das Kommando hat Trainerin Patricia Atsuki. "Ich bin vor etwa zehn Jahren zum Verein gekommen, es macht mir weiterhin großem Spaß", sagt die 18-Jährige.

Schon etwas länger dabei ist Thomas Rips. "Es war wohl das Jahr 1992, als ich als Trainer anfing und bei dem Verein hängengeblieben bin", erzählt er, der seit etwa zwölf Jahren der Abteilungsleiter ist. Rips nimmt natürlich die Gelegenheit wahr, an die vielen nationalen wie internationalen Events seiner jungen Sportler zu erinnern, an die bestehenden Partnerschaften mit auswärtigen Vereinen oder an die mittlerweile sechs Judo-Arbeitsgemeinschaften, die es im Rahmen der offenen Ganztagsschule in der Stadt Willich gibt. Aber auch beim Breitensport begegnen sich weiterhin viele Menschen, egal, ob sie Handicaps haben. Flüchtlingskinder gehören auch zu den Aktiven.

Ob nach der kurzen Trainingseinheit Florian Rick, Knuth Scheiff oder Christian Rick künftig bei den Anfängerkursen mitmachen möchten, blieb offen. Jedenfalls sind auch bei den Vier- bis Sechsjährigen noch Kursplätze frei. Näheres erfährt man von Thomas Rips unter Telefon: 0171 1462366 oder im Internet unter: www.judo-willich.de.

Quelle: RP