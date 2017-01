Stadt Willich: Kaiser's-Märkte verschwinden bald

Die Lebensmittelmärkte in Neersen, Wekeln und Anrath erhalten in den kommenden Wochen neue Schilder. "Edeka" beziehungsweise "Netto" wird dann an den Fassaden prangen. In Anrath gibt es allerdings schon eine Netto-Filiale. Von Marc Schütz

Noch steht "Kaiser's" in großen Lettern an den Lebensmittelmärkten am Rothweg in Neersen, an der Hülsdonkstraße in Wekeln und an der De-Mülder-Gasse in Anrath. In den kommenden Wochen wird sich das aber ändern. Die gute Nachricht nach monatelangem Bangen und unzähligen Gerüchten: Die Filialen werden nicht geschlossen. Allerdings wird der 2011 eröffnete Markt in Neersen bald von Edeka weiterbetrieben, die beiden anderen werden zu Netto-Märkten, der Discounter-Sparte Edekas. Das bestätigten Sprecher beider Ketten auf Nachfrage unserer Redaktion. Edeka hatte jüngst die 400 noch bestehenden Kaiser's-Filialen übernommen, 60 davon gehen direkt weiter an den Konkurrenten Rewe.

Während sich in Neersen bis Ende März durch die Umwandlung von Kaiser's zu Edeka vermutlich, was das Sortiment angeht, nicht viel ändern wird, müssen die Wekelner und die Anrather künftig mit Discountern vorliebnehmen - was nicht allen Kunden gefällt, zumal es in Anrath bereits wenige Hundert Meter entfernt "Auf dem Sand" einen Netto-Markt gibt. "Dass es zwei unserer Märkte in einem Ort gibt, ist allerdings nichts Ungewöhnliches", versucht Netto-Pressesprecherin Christina Stylianou zu beruhigen. Denn manche Anrather befürchten, dass der bisherige Netto-Discounter auf Dauer schließen wird. Denn den bisherigen Kaiser's-Mitarbeitern darf, so sieht es die Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) vor, fünf Jahre lang nicht betriebsbedingt gekündigt werden. Aber das gilt nicht für die bisherigen Netto-Mitarbeiter. Eine ähnliche Situation gibt es in Viersen: Dort befinden sich Netto und Kaiser's ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft im Löh-Center, und auch dort hat sich Netto bisher nicht eindeutig zum Erhalt beider Filialen geäußert. Doch man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sich zwei Filialen in unmittelbarer Nachbarschaft nicht rechnen werden.

Die beiden neuen Netto-Filialen werden übrigens ein anderes Erscheinungsbild haben als das gewohnte. Doch das liegt nicht an der Kaiser's-Übernahme, wie Netto-Sprecherin Stylianou erklärt: "Wir sind gerade dabei, ein neues Marktkonzept einzuführen. Das gilt auch für Neueröffnungen und die Renovierung bereits bestehender Filialen." Auf Dauer sollen also alle Filialen anders aussehen als heute. Nicht zu verwechseln ist dies allerdings mit den Netto-Märkten, die es im Norden und im Osten Deutschlands gibt und die durch schwarze Schrift auf gelbem Grund und einen Hund als Maskottchen zu identifizieren sind. "Dabei handelt es sich um einen Wettbewerber mir 300 bis 400 Filialen, der zwar so heißt wie wir, der aber nichts mit uns zu tun hat", sagt Christina Stylianou.

Quelle: RP