Stadt Willich: Keine neuen Platten für den Kaiserplatz

Nach dem Cityfest im September war der Bodenbelag des Kaiserplatzes in Willich mit weißen Kratzern übersät. Zunächst sah es so aus, als müssten die Platten ausgetauscht werden. Das wird nun aber wohl doch nicht nötig sein. Von Marc Schütz

Ein Austausch großer Teile des Pflasterbelags auf dem Kaiserplatz wird wahrscheinlich nun doch nicht nötig sein. Das sagte Citymanagerin Christel Holter jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion. Im September vergangenen Jahres hatte das Cityfest deutliche Spuren hinterlassen: Weil für ein Beachvolleyball-Feld Sand aufgeschüttet worden war, der mit Baggern wieder abgeräumt wurde, verunzierten viele weiße Kratzer den erst wenige Monate alten Platz. Die Stahlplatten, die die Wasserrinne abdecken, wurden verbogen.

Die Stahlplatten wurden inzwischen längst von einer Fachfirma wieder geradegebogen, und die Kratzer wurden laut Christel Holter intensiv mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet. "Wir wollen jetzt noch bis zum Frühling abwarten und schauen, wie sich die Witterungsperiode ausgewirkt hat", sagt Holter. Wahrscheinlich müssten nur einige Steine, an denen durch die Baggerschaufeln Ecken abgeplatzt sind, ausgetauscht werden. Im vergangenen Jahr hatte es noch so ausgesehen, als müssten weite Teile des Platzes neu gepflastert werden. "Aber dann hätte man womöglich Farbunterschiede gesehen", sagt Holter. Ein finanzieller Schaden entstehe der Stadt allerdings keinesfalls: Der Werbering als Veranstalter des Cityfestes habe sich die Übernahme der Reparaturkosten bei der Firma, die für das Aufschütten und Entsorgen des Sandes zuständig war, gesichert. "Wir wollen den schönen Zustand des hochwertigen Platzes auf jeden Fall wiederherstellen", betont Holter, die auch zuversichtlich ist, dass in diesem Jahr endlich die Wasserrinne für Freude sorgt.

Die erste Pumpe, die das Wasser in die Skulptur "Wasser. Welle. Willich" befördert hat, war einfach zu klein dimensioniert und nicht für verschmutztes Wasser geeignet. Dann wurde eine leistungsstärkere Schmutzwasserpumpe eingebaut, doch auch die wollte anfangs nicht so recht funktionieren. "Aber jetzt haben wir einen Wartungsvertrag mit einer Firma abgeschlossen, und die Pumpe wird nun hoffentlich reibungslos laufen", sagt Holter. In ihren Augen sind Skulptur und Rinne wesentlich für das Funktionieren des neuen Kaiserplatzes: "Wasser ist ein prägendes Element und hat eine enorme Anziehungskraft vor allem auf Kinder." Die Außengastronomie von Café Kaisereck und Grootens würden zudem für die Belebung des Platzes sorgen, zudem gebe es Gespräche mit der Altenhilfe, wie diese den Platz stärker nutzen kann als bisher.

Im Frühjahr wird auch wieder die Nachbarschaftsinitiative starten, die eine Mauer mit einer "roten Couch" und historischen Fotos verziert und verschiedene Aktionen organisiert hat: Die Wasserrinne wurde mit Kerzen versehen, auf dem Platz wurde getanzt, und zur Weihnachtszeit wurden Tannenbäume mit Christbaumkugeln geschmückt.

Die erste große Veranstaltung in diesem Jahr, die auch auf dem Kaiserplatz stattfindet, wird das Blütenfest am Sonntag, 14. Mai, sein, am Abend zuvor wird es ein Benefizkonzert der Künstlergruppe "Art-together" geben, so Holter. Stärker in den Mittelpunkt rücken wird der Kaiserplatz dann vermutlich ab August, wenn auf dem wenige Hundert Meter entfernten Marktplatz die Bagger zur Umgestaltung anrollen. Das Cityfest des Werberings am zweiten September-Wochenende wird dann seinen Schwerpunkt auf dem Kaiserplatz haben, ebenso der Herbstzauber am 29. Oktober und der von der Stadt organisierte Weihnachtsreff vom 8. bis 10. Dezember.

