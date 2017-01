später lesen Stadt Willich Krankenhaus und Rewe-Areal: Große Pläne für Willichs Zentrum FOTO: Kaiser FOTO: Kaiser Teilen

Twittern





2017-01-20T17:36+0100 2017-01-21T00:00+0100

In einigen Jahren könnte die Innenstadt von Alt-Willich kaum wiederzuerkennen sein. Die Weichen dafür werden möglicherweise in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses am kommenden Mittwoch gestellt. Unter anderem auf der Tagesordnung: Die Entwicklung des Rewe-Geländes an der Brauereistraße und die des Krankenhaus-Areals an der Bahnstraße. Von Marc Schütz