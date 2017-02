Stadt Willich: Narrenvolk übernimmt die Rathäuser

Rund 150 Schaulustige waren in Neersen zum Schloss gekommen, um es zu erstürmen und die Macht im Rathaus zu übernehmen. Und in Tönisvorst erkämpften sich gleich zwei Prinzessinnen vom Bürgermeister die Rathausschlüssel. Von Willi Schöfer

Eigentlich stand die Schlossstürmung gestern unter einem denkbar schlechten Stern. Wer soll denn bis zum Aschermittwoch regieren, wenn es in der Stadt Willich noch nicht einmal ein Prinzenpaar geschweige denn junge Tollitäten gibt? Dann einigten sich doch noch die Chefs vom "Festausschuss Willicher Karneval" (FWK) und von der Willicher Prinzengarde, Hans Nielbock und Frank Schreiber, darauf, dass Schloss mitsamt den Finanzen selbst in Besitz zu nehmen. In Vertretung für die gesamte Narrenschar. Allerdings hätten die Jecken schon ab 11.11 Uhr ahnen können, dass aus dem Stadtsäckel nicht viel zu holen sein wird. Denn zu dem Zeitpunkt waren bereits aus den Beamten und Angestellten der Zentral- und Finanzverwaltung geizige Schotten geworden. "Wir haben auch heute bewusst etwas mit der Arbeit gegeizt", gab Manfred Jacobs unumwunden zu. Einer der "Ober-Schotten" war Kämmerer Willy Kerbusch, der die überflüssigen Ausgaben satt hatte und sagte: "Der Stadt muss jetzt endlich Sparsamkeit verordnet werden."

Trotz Nieselregen und Wind erlebten etwa 150 Schaulustige im Schlosshof das alljährliche Zeremoniell, als Mitglieder der Prinzengarde mit dem Rammbock auf das Hauptportal zuliefen. Im dritten Versuch waren Miriam, Nathalie, Rebecca, Selina, Melanie und noch einmal Nathalie erfolgreich.

Heraus trat Mac Jupp, Willichs Bürgermeister. Er wünschte den Narren scheinbar niedergeschlagen eine gute, kurze Regierungszeit, aber frei nach dem Motto "Sparen ist geil". Heyes sagte in Reimform: "Viele wollen an die Kröten, mit Aufwand erklären sie von ihren Nöten. Das Geld ist von der Bürgerschaft - und gehört nicht einfach weggerafft..." Danach ging es zur Siegesfeier in den Wahlefeldsaal. Einige Ratsvertreter waren in netten Verkleidungen gekommen, so Theresa Stoll (SPD) als "süßes Früchtchen" oder Ellen Roidl-Hock (FDP) als fesche Krankenschwester.

