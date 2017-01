Stadt Willich: Neue Wegekapelle wird am Samstag eingeweiht

Pfarrer Jürgen Lenzen wird am kommenden Samstag, 21. Januar, um 15 Uhr die Wegekapelle an der Krefelder Straße einweihen.

"Damit gehen wir einen Schritt weiter in der Geschichte der Kapelle im Willicher Norden, die 1937 mit der Gründung des Kapellbauvereins begann", so Lenzen. Er ist froh, einen neuen Ort des Glaubens und der Stille den Menschen am Wegesrand des Alltags anbieten zu können. Josef Gather, langjähriges Kirchenvorstandsmitglied der früheren Vikarie Mariä Rosenkranz, freut sich auf die Eröffnung: "Viele haben schon neugierig angehalten und durch die Fenster in die Kapelle geschaut.

Gather weist darauf hin, dass die Altarplatten der früheren Kirche Mariä Rosenkranz unter der Kapelle bestattet sind, unter der Marienstatue die beiden Grundsteine der Kirche von 1939 und 1963 liegen und die lebensgroße Marienstatue aus der alten Kirche in der Kapelle ein neues Zuhause findet. Paul Schrömbges vom Kirchenvorstand St. Katharina ergänzt, dass es dem Kirchenvorstand wichtig gewesen sei, "dass die Schließung der Kirche Mariä Rosenkranz 2015 nicht das letzte Wort" gewesen ist.

Eine kleine Kapelle am Wegesrand in der Formsprache unserer Zeit sei ein angemessenes Zeichen der Erinnerung und Hoffnung. Die Wegekapelle wurde von Architekt Gregor Dewey aus Viersen geplant. Die Pfarre St. Katharina hat das Kapellengrundstück auf Erbpachtbasis von der Stadt Willich erworben.

Quelle: RP