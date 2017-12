Stadt Willich: Neues Konzept für Würdigung der Ehrenamtler

Die Stadt Willich will sich bei den zahlreichen Ehrenamtlern mit einer veränderten Veranstaltung bedanken.

Im Haupt- und Finanzausschuss (HuF) favorisierten die Politiker die Variante II von drei Veranstaltungs-Varianten, die die Verwaltung erarbeitet hat - akzeptierten dann aber einen Kompromiss-Vorschlag vom Kämmerer Willy Kerbusch.

Die Kerninhalte bleiben so, wie sie schon in der September-Sitzung des HuF vorgestellt worden waren: Es soll ein "festlicher Abend für die ehrenamtlich Tätigen gestaltet werden." Die Veranstaltung soll um das und im Schloss Neersen stattfinden - an einem der beiden Wochenenden nach Beendigung der Festspiel-Saison 2018. Geplant ist ein lockerer Abend mit fünf bis sieben eingestreuten Programmpunkten und Bewirtung. Dieser soll alle zwei Jahre stattfinden.

Allerdings soll die Veranstaltung in Variante II nur noch rund 21.500 Euro kosten - statt der ursprünglich veranschlagten 34.000 Euro. Diese Einsparung wird unter anderem dadurch erreicht, dass die Programmpunkte nur zum Teil durch professionelle Künstler besetzt werden sollen - den anderen Teil sollten Willicher Vereine gestalten. Das ist allerdings ein Unsicherheitsfaktor: Es ist nicht klar, ob und welche Vereine sich tatsächlich in eine solche Veranstaltung einbringen möchten.

Der Kerbusch-Kompromiss: Die Politiker genehmigten Kosten in Höhe von 26.000 Euro.

Das entspricht den Kosten in Variante I - bei der das Programm ausschließlich durch professionelle Künstler gestaltet würde. Diese zusätzlichen 4000 Euro sollen aber nur freigegeben werden, wenn sich herausstellt, dass Variante II (mit Beteiligung der Vereine) nicht umsetzbar ist.

(djm)