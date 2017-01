später lesen Willich Polizei ermittelt wegen Brandstiftung an einer Strohmiete FOTO: Günter Jungmann Teilen

In Willich hat in der Nacht eine Strohmiete gebrannt. 250 Ballen auf einem Feld neben einem Obsthof standen in Flammen und konnten nicht gelöscht werden. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

