Silvester im Kreis Viersen: Polizei meldet 29 Einsätze - Brand in Schiefbahn

Polizei meldet 29 Einsätze - Brand in Schiefbahn

Eine aus Sicht der Polizei insgesamt erfreuliche Bilanz zog die Leitstelle der Kreispolizei am Neujahrsmorgen von der Silvesternacht im Kreis Viersen. Die Polizei verzeichnete insgesamt 29 Einsätze mit Bezug zum Jahreswechsel.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

"Neben den üblichen Störungen durch Pyrotechnik waren dies Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Randalierer und Körperverletzungen", so ein Polizeisprecher. Insgesamt seien vier Personen verletzt worden. Eine Person wurde nach Angaben ders Sprechers in Gewahrsam genommen, eine weitere musste nach der Ingewahrsamnahme eingewiesen werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Polizei im Kreis Viersen in der Silvesternacht kreisweit 50 Einsätze.

Am Freitag musste der Löschzug Schiefbahn der Freiwilligen Feuerwehr gegen 23 Uhr zum Rubensweg ausrücken. In einem Wintergarten eines Einfamilienhauses war es zu einem Brand gekommen. Als die Wehrleute eintrafen, hatten Bewohner und Nachbarn das Feuer bereits weitgehend gelöscht. Ein Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

(rei)