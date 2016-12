Stadt Kempen: Polizeiposten mit geänderten Öffnungszeiten

Die Bezirksdienste in St. Hubert und in Tönisberg bekommen neue Öffnungszeiten. Ab 1. Januar ist der Polizeiposten in St. Hubert dienstags jeweils von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr besetzt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ist die Dienststelle in Tönisberg dienstags von 16 bis 18 Uhr besetzt. In Tönisvorst-Vorst wird der Polizeiposten montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr besetzt sein. "Sollten die Besetztzeiten kurzfristig abgesagt werden, können sich Bürger aus Tönisberg, St. Hubert und Vorst auch an die Polizeiwache in Kempen wenden, telefonisch unter Ruf: 02162 377-0. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den Notruf 110 an", so Polizeisprecher Wolfgang Goertz.

