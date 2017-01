Stadt Willich: Profi-Golfer und landesbester Azubi

Er ist landesbester Azubi für die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann: Max Querling aus Düsseldorf hat sehr erfolgreich seine Ausbildung im GC Duvenhof in Willich absolviert. Von Nadia Joppen

In der Golfsprache war diese Ausbildung gleich in mehrfacher Hinsicht ein "hole in one" - also ein direktes Einlochen vom Abschlag ins Ziel: Der junge Düsseldorfer Max Querling hat seine Ausbildung zum Sport- und Fitness-Kaufmann (IHK) als landesbester Azubi mit der Note 1,0 und Ehrung durch die IHK NRW beendet. Sein Ausbildungsbetrieb - der GC Duvenhof auf der Golfanlage Duvenhof an der Stadtgrenze Willichs zu Kaarst und Meerbusch - erhielt von der IHK Mittlerer Niederrhein die Auszeichnung als "bester Erst-Ausbildungsbetrieb im Kammerbezirk". Außerdem erhielt Max Querling ein Stipendium für Weiterbildungs-Maßnahmen und 2016 war in sportlicher Hinsicht ein Erfolg für den 20-jährigen Ex-Azubi: Er wagte die Realisierung seines Traumes und spielt seit Juni als Profi-Golfer in der Pro Golf-Tour - der dritten Liga des europäischen Profi-Golf. Das Ergebnis: Er erspielte sich einen Platz in den Top 25 im "Order of Merit" - der Rangliste der Pro Golf-Tour.

Er hatte sich nach Schulende gezielt für den zweigleisigen Weg - Ausbildung und Profi-Golfer - entschieden: Auf die Golfanlage Duvenhof und zum Golfspiel sei er 2008 durch einen Freund aus Meerbusch gekommen und schnell sei ihm klar gewesen: "Den Sport finde ich geil und ich will damit mein Geld verdienen", beschreibt er. Gleichzeitig wollte er aber auch eine zweite Absicherung haben, falls sich nicht der erhoffte Erfolg einstellen würde, und entschied sich, eine Ausbildung im sportlichen Bereich zu machen. Er habe dann beim Vorstand des GC Duvenhof seine Pläne geschildert und gesagt, dass er gerne weiter für diesen Verein und auf diesem Platz spielen wolle, erzählt der junge Mann. Der Verein wiederum habe einen Weg gefunden, ihn in seiner spielerischen und in seiner beruflichen Entwicklung zu unterstützen und ist seinerseits neue Wege gegangen: Manuela Heigermoser, Mitarbeiterin im Clubsekretariat und Querlings Ausbilderin, hat extra bei der IHK ihre Ausbildereignungsprüfung gemacht, die eine Voraussetzung war, um den Ausbildungsplatz anerkennen zu lassen. Sie ist überzeugt von der Idee des Clubs: "Es macht Spaß, mit jungen Leuten wie Max zu arbeiten. Es hat sich gelohnt, diesen Weg einzuschlagen."

Zur Unterstützung für den ambitionierten jungen Golfer gehörte etwa, dass er für die Turnier-Teilnahme freigestellt wurde - "ein nicht unerheblicher Zeitaufwand: Wenn ich ein Turnier spiele, bin ich mindestens fünf Tage weg. Außerdem konnte ich das Training mit der Arbeit und dem Lernen für die Prüfungen vereinbaren", schildert Querling. Dass er diesen zweigleisigen Weg eingeschlagen hat, war die richtige Entscheidung, ist er überzeugt: "Es war vernünftig so und wichtig für meine persönliche Entwicklung." Sein nächstes Ziel: In 2017 spielt er in der Pro Golf-Tour bis zu 25 Turniere - in Ägypten, Marokko, Österreich, Polen, Dänemark und Deutschland. "Am Ende des Jahres werde ich einen Schnitt machen und sehen, wo ich spielerisch stehe. Dann entscheide ich, ob es für mich Sinn macht, weiter im Profi-Golf zu bleiben", sagt er. Wenn nicht, dann möchte er seine kaufmännische Ausbildung durch ein betriebswirtschaftliches Studium erweitern, wobei der Fokus auf dem Bereich Sport bleiben soll, "das ist schon das, was mir Spaß macht."

Der GC Duvenhof will weiterhin in der Ausbildung bleiben, ergänzt Manuela Heigermoser: Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2017 im August steht im Golfclub Duvenhof ein Ausbildungsplatz für einen Sport- und Fitnesskaufmann/-frau oder im Berufsbild Büromanagement zur Verfügung.

Quelle: RP