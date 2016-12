Stadt Willich: Protestanten feiern Lutherjahr

Vor 500 Jahren schlug Martin Luther der Überlieferung zufolge 95 Thesen eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Im Jubiläumsjahr feiern die vier Kirchenkreise Krefeld-Viersen, Aachen, Jülich und Gladbach-Neuss mit drei Großprojekten und etwa 400 Einzelveranstaltungen ihre gemeinsame Geschichte und blicken in eine gemeinsame Gegenwart und Zukunft. Im kommenden Jahr wird anlässlich des Lutherjahres auch im Ostkreis mit vielen Veranstaltungen an die Reformation erinnert.

So gibt es am Dienstag, 14. Februar, in der Thomaskirche in Kempen unter dem Motto "Luthers kleiner Katechismus" eine Einführung in das Konzert am Samstag, 18. Februar, zum Todestag Martin Luthers in der Propsteikirche.

Am Sonntag, 2. April, findet ein Teil der Predigtstafette durch den Kirchenkreis Krefeld in Grefrath statt, und zwar zum gemeinsamen Jubiläums-Motto der vier Kirchenkreise "Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück". Das Motto soll verdeutlichen, dass es bei den Jubiläumsveranstaltungen nicht bloß um die Erinnerung an historische Ereignisse gehe, sondern auch um die lebendige Wirkung von Gottes Botschaft heute. Die Predigtstafette besteht aus 27 Stationen. Am Anfang steht ein leerer Koffer, nur eine Bibel liegt in ihm. Dieser Koffer reist von einer Station zur nächsten, bei jeder wird etwas in ihn hineingelegt und an die nächste Gemeinde weitergegeben. Am Ende der Stafette am 29. Oktober 2017, soll er dann mit Andenken aus allen Gemeinden gefüllt sein.

Am Sonntag, 25. Juni können sich Interessierte auf den fünften ökumenischen Orgelweg begeben, dabei werden Orgelwerke über Lutherchoräle gezeigt. Fünf Organisten präsentieren in fünf Kempener Kirchen ihr Können: Los geht es um 14 Uhr in der St. Josef Kirche, der Weg führt über die Propsteikirche St. Mariae Geburt, die Paterskirche, die Thomaskirche, Christ König und endet mit einem Kaffeetrinken im Pfarrheim.

Ab Juli wird die Predigtstafette im Ostkreis fortgesetzt. Am Sonntag, 23. Juli in Vorst, am Sonntag, 6. August, in Tönisberg und am Samstag, 3. September, in Kempen mit Besuchern aus dem Partnerkirchenkreis Humbang auf Nordsumatra.

Am Samstag, 17. September, findet im Rahmen der Willicher Kirchenmusiktage ein Ökumenischer Sing-Gottesdienst mit Liedsätzen und einer Liedpredigt um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Katharina in Willich statt. Anschließend kommen die Gemeindemitglieder unter dem Turm zusammen. Die musikalische Leitung haben Friederike Braun, Marcell Feldberg und Klaus-Peter Pfeifer.

Am Samstag, 8. Oktober, spielt die Emmaus-Kantorei ein Konzert bei dem es auch eine szenische Lesung zur Reformation in der Auferstehungskirche Willich geben wird.

Und am Freitag, 14. Oktober wird in der Paterskirche Kempen eine "Nacht mit Luther" gefeiert, bei der Werke aus der Zeit des Reformators aufgeführt werden. Mit dabei ist der Verein König-Orgel und Kempen Klassik.

Am 15. Oktober kommt die Predigtstafette nach St. Tönis, und später am Nachmittag um 17 Uhr werden in St. Laurentius Grefrath unter dem Motto "Allein..." Werke von Martin Luther aufgeführt.

Am 500. Reformationsfest, 31. Oktober 2017, um 19.30 Uhr wird im Gottesdienst die Bachkantate "Wachet auf ruft uns die Stimme" mit der Emmaus Kantorei Willich in der Auferstehungskirche Willich aufgeführt.

Auch danach wird noch weitergefeiert: Am Sonntag, 12. November um 18 Uhr mit "Luther in Gedichten und als Dichter" in der Thomaskirche, am Freitag, 17. November um 20 Uhr wird Felix Mendelssohn-Bartholdys "Paulus" in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Anrath aufgeführt und am Sonntag, 19. November um 10 Uhr findet ein Kantaten-Gottesdienst mit Chor und Streicher-Instrumentalensemble in der Evangelischen Kantorei Kempen unter der Leitung von Stefanie Hollinger in der Thomaskirche statt.

Weitere Informationen, Veranstaltungen und die genauen Veranstaltungsorte gibt es im Internet unter der Adresse www.2017-reformation.de

Quelle: RP