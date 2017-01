später lesen Stadt Willich Seniorenbeirat fordert Leitfaden für Behinderte FOTO: ilg FOTO: ilg Teilen

Der Seniorenbeirat der Stadt Willich fordert die Erstellung eines Leitfadens für Behinderte in der Stadt. Denn: "Es fehlt für die Behinderten in der Stadt Willich der große Überblick, um Nachteile abzubauen und eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft", heißt es im Antrag des Seniorenbeirats.