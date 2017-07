später lesen Willich Showroom wird am Freitag eröffnet FOTO: HERIBERT BRINKMANN FOTO: HERIBERT BRINKMANN 2017-07-03T17:52+0200 2017-07-04T00:00+0200

Mit dem Umzug der Unternehmen Fleur Ami und Tingo Living am Karnevalswochenende vom alten Firmensitz in Willich-Münchheide in den Neubau in St. Tönis an den Höhenhöfe hat alles wie am Schnürchen geklappt. Mit dem Einräumen hat es etwas länger gedauert. Am Freitag wird der neue Showroom eröffnet.