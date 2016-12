Stadt Willich: Stadt Willich kauft das ehemalige Katharinen-Hospital

Die Stadt Willich kauft das ehemalige Katharinen-Hospital: Den Verkauf des Geländes an der Bahnstraße haben gestern die städtische Grundstücksgesellschaft GSG und die St.-Augustinus-Kliniken als bisherige Eigentümer beurkundet.

"Damit ist der Weg frei für die perspektivische Entwicklung dieses Areals", so Christian Pakusch, GSG-Aufsichtsratsvorsitzender.

Der Eigentumswechsel für das 13.187 Quadratmeter große Grundstück findet zum 31. Dezember 2018 statt: Bis dahin ist der bisherige Eigentümer für die Liegenschaft und alle Mietverhältnisse verantwortlich - in einem Teil des ehemaligen Krankenhauses sind aufgrund der Beschlagnahmung durch das Land Nordrhein-Westfalen Flüchtlinge untergebracht.

"Ich bin froh, dass wir gemeinsam mit der Stadt Willich eine Lösung gefunden haben, die jetzt auf der einen Seite perspektivisch die Entwicklung des Geländes aus städtischer Hand, auf der anderen Seite die Nutzung des Gebäudes für zwei weitere Jahre zur Unterbringung von Flüchtlingen ermöglicht", so Paul Neuhäuser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Augustinus-Kliniken. Willy Kerbusch, Geschäftsführer der GSG und Kämmerer der Stadt Willich: "Durch den Kauf des Geländes erhält die Stadt Willich die Möglichkeit, diese große, citynahe Fläche in Willich städtebaulich zu entwickeln. Damit halten wir alle Chancen in der Hand, die Attraktivität der Innenstadt nachhaltig zu verbessern."

