Kreis Viersen: Stunde der Wintervögel: Weniger Meisen gezählt

Bei der Zählaktion des Naturschutzbundes Nabu Anfang Januar beobachteten auch Tierfreunde aus dem Kreis Viersen die Vogelwelt. Von Joachim Burghardt

Geduld war gefragt: "Das Stündchen Zeit sollte man sich schon nehmen, aber es dürfte den meisten wohl Spaß, ja Freude machen, Vögel zu beobachten", sagte Markus Heines. Der Naturschützer aus Lobberich war einer der Aktiven, die bei der Aktion "Stunde der Wintervögel" mitgemacht haben. Sinn der Sache: Die Liste der beobachteten Vögel wurden dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) übermittelt, der alle Daten auswertete. Heines: "So lässt sich gut feststellen, welche Vogelarten bei uns häufiger oder seltener geworden sind."

Mittlerweile liegen erste Ergebnisse der bundesweiten Aktion vor. Mehr als 100.000 Naturfreunde in ganz Deutschland machten diesmal mit - ein Rekord. Und die ersten Ergebnisse bestätigen einen vorher befürchteten Trend: Seit Längerem klagen Vogelfreunde in Internetforen, sie sähen weniger Vögel als in den Vorjahren. Vor allem bei den Meisen wurde ein deutlicher Rückgang der Population festgestellt.

Wie lief die Zählaktion ab? Ein Fernglas, den Flyer mit den anzukreuzenden Vogelarten und ein Bestimmungsbuch reichten, um die Zahl der gefiederten Freunde zu ermitteln. Statt des Vogelbuches reichte auch das Infoblatt des Nabu. So ausgerüstet stand Naturschützer Markus Heines an einer Parkbank in Lobberich, verhielt sich ruhig, ließ den Blick schweifen, setzte das Fernglas an und suchte das nahegelegene Gebüsch ab: "Ist gerade nichts los, kaum ein Vogel zu sehen", bedauerte er beim Termin mit der Rheinischen Post. Wäre ja auch zu schön gewesen, gleich in den ersten Minuten jede Menge Zahlen in die Liste eintragen zu können.

Den Eindruck von Vogelfreunden aus ganz Deutschland, sie sähen weniger Vögel als in den Vorjahren, bestätigte auch Heines, der sich als Mitarbeiter der Biologischen Station Krickenbecker Seen und im Nabu für den Naturschutz engagiert: "Es ist schon auffällig, dass selbst in der Nähe von Futterhäuschen zeitweise weniger Singvögel auftauchen." Vermutete Ursachen: zu nasses und damit für die Brut ungünstiges Frühjahr, Umweltgifte sowie ein seit Längerem registrierter Rückgang der Insekten, die für viele Vögel die Hauptnahrungsquelle darstellen.

Möglicherweise aber, so ließ der Nabu mitteilen, kamen bislang einfach weniger Vögel in Gärten und Parks, weil sie anderswo noch genug Nahrung fanden. Aufschluss darüber sollte die Aktion "Stunde der Wintervögel" geben, die jetzt zum siebten Mal stattfand. So viel steht nach den ersten Auswertungen des Nabu bereits fest: 15 Prozent weniger Vögel als in den Vorjahren wurden beobachtet. Auffällig vor allem, dass rund ein Drittel weniger Blaumeisen und Kohlmeisen gezählt wurden, bei anderen Meisenarten sahen die Zahlen noch ungünstiger aus. Auch andere Vogelarten machten sich rar, die Zahl der beobachteten Grünfinken zum Beispiel lag deutlich unter denen der Vorjahre.

Vergleichbare Vogelzähl-Aktionen gibt es auch in Nachbarländern. In Deutschland beteiligten sich 2016 mehr als 90.000 Vogelfreunde. Insgesamt wurden 2,5 Millionen Vögel gezählt, dabei Haussperlinge, Kohlmeisen und Blaumeisen am häufigsten gesichtet. Zusätzlich läuft übrigens im Sommer die Aktion "Stunde der Gartenvögel".

Während in den nächsten Wochen beim Nabu die genaue Analyse und Auswertung der Zählaktion erfolgt, lassen sich Vogelfreunde wie Markus Heines auch durch weniger erfreuliche Ergebnisse in einem Punkt nicht beirren: "Es ist einfach reizvoll, heimische Vögel zu beobachten, sich mit ihnen zu befassen." Nur ein bisschen Geduld sei gefragt, so Heines. "In kalten Wintern kommen manche Vögel aus dem hohen Norden zu uns, weil sie dort nicht mehr genug Nahrung finden, so hab ich hier schon mal Seidenschwänze gesehen und sogar einen Raufußbussard."

Quelle: RP