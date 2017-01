Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf glatter Straße ums Leben gekommen. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sein Beifahrer überlebte schwer verletzt.

Der Wagen des 20-Jährigen ist laut Polizei in Willich gegen 1.40 Uhr am Donnerstagmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto rutschte in einen etwa zwei Meter tiefen Graben und prallte dort gegen einen Baum. Noch an der Unfallstelle sei der 20-Jährige gestorben. Sein gleichaltriger Beifahrer konnte sich aus dem Wrack befreien, indem er die Windschutzscheibe des Autos eintrat. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Polizei herrschte zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahn starkes Glatteis. Die Landstraße 361 musste während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden.

(siev/dpa)