Stadt Willich: Verwaltungen suchen Wahlhelfer

Am 14. Mai wird der Landtag in Nordrhein-Westfalen gewählt, am 24. September ist die Bundestagswahl. Die Stadtverwaltungen Willich und Tönisvorst hoffen, dass sich wieder genügend freiwillige Helfer melden.

Allmählich bereiten sich die Stadt- und Gemeindeverwaltungen auf die Landtagswahl am 14. Mai vor. "In den nächsten Tagen gehen die Schreiben an die Wahlhelfer raus, die uns bisher immer unterstützt haben", sagt Catharina Perchthaler, Pressesprecherin der Stadt Tönisvorst. In Nordrhein-Westfalen wird man wieder auf mehr als 100.000 Wahlhelfer angewiesen sein. Wie sieht es derzeit in Willich und Tönisvorst aus? Die Rheinische Post hat nachgefragt.

"Es dürfte eigentlich kein Problem sein, Helfer zu finden", sagt der Pressesprecher der Stadt Willich, Michael Pluschke. Allerdings wären zusätzliche Helfer nicht schlecht, zumal es mit der Bundestagswahl am 24. September eine weitere Wahl geben wird - und dann vielleicht der eine oder andere bisherige Wahlhelfer wegen seines Jahresurlaubs ausfallen könnte.

In der Stadt Willich ist wie immer Thorsten Werkes gemeinsam mit seiner Kollegin Natalie Dymowski für die Organisation der Wahlen zuständig. Weitere Einzelheiten: in Willich müssen zunächst am 14. Mai 24 Urnenwahllokale und sechs Briefwahllokale besetzt werden. In der Regel gibt es in den normalen Wahllokalen acht Wahlhelfer. Aus ihren Reihen kommen der Wahlvorstand, sein Stellvertreter, der Schriftführer und dessen Vertreter sowie Beisitzer.

Was machen die Wahlhelfer? Am Wahltag unterstützen und überwachen die Wahlhelfer die Stimmabgaben, sorgen für Ruhe und Ordnung im Wahlraum und dafür, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Sie beschließen über die Gültigkeit und Ungültigkeit von Stimmen und ermitteln das Wahlergebnis im Wahlbezirk ab 18 Uhr. Wahlhelfer, die in einem Briefwahlbezirk eingesetzt sind, zählen die Stimmen der Briefwähler und stellen auch dort das Wahlergebnis fest.

Es gibt einen Videoclip des Landes NRW sowie unter nrw.mehr-demokratie.de/wahlhelfer.html auch ein Online-Bewerbungsformular, mit dem man sich bewerben kann und das dann an die zuständige Kommune weitergeleitet wird. Interessierte in Willich können sich aber auch direkt an Natalie Dymowski wenden, Tel. 02156 949159, E-Mail natalie.dymowski@stadt-willich.de. In Tönisvorst können sich interessierte Wahlhelfer per E-Mail an rolf.schloots@toenisvorst.de oder bernd.hesse@toenisvorst.de wenden. Jeder Interessierte wird dann von den Wahlämtern benachrichtigt.

In Tönisvorst müssen zunächst bei der Landtagswahl 19 Urnen-Wahllokale und fünf Briefwahl-Lokale besetzt werden. "Bisher hat das immer ganz gut geklappt", hofft in Tönisvorst Catharina Perchthaler darauf, dass es bei beiden Wahlen keine Probleme bei der Besetzung der Wahllokale gibt. Dennoch könne man sich derzeit in Willich und Tönisvorst als Wahlhelfer zu beiden Wahlen bewerben. Auch Einteilungswünsche könne man äußern. Catharina Perchthaler: "Wir prüfen dann, ob dies möglich ist." Und für Willich ergänzt Natalie Dymowski: "Oft konnten wir bisher derartige Wünsche berücksichtigen."

Die Mitglieder in den Wahllokalen erhalten als kleine Aufwandsentschädigung ein "Erfrischungsgeld". In Willich bekommen Beisitzer in Urnen-Wahllokalen 40 Euro, in Briefwahllokalen 30. In Tönisvorst erhalten die Beisitzer in den normalen Wahllokalen 45 Euro. Mitarbeiter der Stadtverwaltungen erhalten einen Freizeitausgleich.

Quelle: RP