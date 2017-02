Stadt Willich: Viele Raketen für tolle Auftritte bei "Edelweiß"

Außendienstler Erik Ammerahl musste mal wieder Innendienst schieben. Seit 1999 hat er dies keineswegs zu einer lästigen Gewohnheit gemacht. Seit dieser Zeit ist der 52-Jährige nämlich der Sitzungspräsident der Gesellschaft "Edelweiß". Jetzt war es wieder einmal soweit.

Gut gefüllt war der Saal der Gaststätte Krücken, in der die Galassitzung zum zweiten Mal stattfand. Früher hatten sich die Gesellschaft im größeren Kaisersaal zu Hause gefüllt. Da es den aber schon lange nicht mehr gibt, musste man halt etwas zusammenrücken, wurde auch auf der Bühne aus dem üblichen Elfer- ein Fünfer-Rat.

Eine Rakete des Abends sollten die vielen kostümierten Jecken, darunter die Niersbienen, Marienkäfer oder Astronauten, gleich zu Beginn erleben. "Ich weiß auch, dass es gute und schlechte Fette gibt, ich bin eben eine gute Fette", kalauerte Ingrid Kühne in der Bütt. Die Spitzenfrau aus Xanten hatte mit ihrem Übergewicht überhaupt keine Probleme: "Abnehmen, auf keinen Fall, vielleicht den Spiegel in meinem Bad..." Es war ein starker Auftritt.

Stimmungsgaranten waren ferner Sänger Harry Rose oder Parodist Olav Sander, der gleich einen ganzen Garderobenschrank auf die Bühne hieven ließ. Mehrmals zog sich Sander um, trat unter anderem als Hansi Hinterseer, Male-König Jürgen Drews oder als Elvis Presley auf. Nicht fehlen durfte die eigene Tanzgarde, die später noch aus dem Musikfilm "Burlesque" einen Show-Tanz präsentierte. Die vier Mädels Samantha, Jasmin, Kathy oder Patrizia können übrigens noch Verstärkung gebrauchen.

Viele Bewegung und Akrobatik zeigte die Tanzgarde Krefeld-Stahldorf. Mit einer großen Abordnung erschien ferner die Prinzengarde der Stadt Willich.

Wie immer zu zweit war das "Pflegepersonal vom Krückensaal": Präsident Ammerahl spielte wie in den vielen Jahren zuvor den Hausmeiser "Mattes"; Sandra Stocks-Nelke die Putzfrau "Finchen". Sie streiften durch Alt-Willich, hatten noch die Zeit erlebt, als die Kugelahornbäume auf dem Marktplatz in voller Blüte standen und wunderten sich nach der Fällung: "Dass dort eigentlich eine imposante Kirche steht..."

Es gab viel Beifall, auch für den Bundesspielmannszug "Treue zu Osterath". Bei Krücken ist jetzt wieder an Altweiber was los: um 19 Uhr beginnt am 23. Februar die Altweiber-Party mit DJ Wolle Wulf.

(schö)