Unfall bei Wülfrath: 24-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 24-Jähriger ist am Mittwochabend auf der A535 vor der Polizei geflüchtet - bis sich sein Auto überschlug. Der Grund für die Flucht: Er wurde per Haftbefehl gesucht, hatte keinen Führerschein und stand außerdem unter Drogeneinfluss.

Streifenbeamte wollten den VW Passat des Mannes am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf der Metallstraße in Velbert kontrollieren. Doch der VW-Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen, fuhr auf die A535 in Richtung Wuppertal auf und gab Gas. In Höhe der Ausfahrt Wülfrath versuchte der Fahrer von der Autobahn auf die Asbrucher Straße abzufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Trotz Überschlags nur leicht verletzt

Der 24-Jährige aus Velbert wurde dabei leicht verletzt. Er konnte eigenständig sein Auto, wurde aber anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei stand er "offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln". Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da sich herausstellte, dass er keinen hatte.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde - ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weil er die Strafe, die er deswegen bekommen hatte, direkt bezahlte, musste er nicht in Haft.

Der Gesamtschaden seiner Flucht: nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens 20.000 Euro.

