80-Jährige tot aufgefunden - Sohn in Haft

Danziger Straße in Wülfrath

In einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße ist eine 80-Jährige tot aufgefunden worden. Die Polizei vermutet, dass sie keines natürlichen Todes gestorben ist. Sie hat den Sohn der Frau festgenommen.

Alarmiert hatten die Wülfrather Polizei besorgte Angehöriger, die die Rentnerin entgegen normaler Gewohnheiten nicht erreichen konnten. Am späten Dienstagabend gegen 21.10 Uhr trafen die Beamten bei Wohnung der Wülfratherin in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße ein.

In der Wohnung fanden sie die 80-jährige Frau tot auf. Fundsituation der Leiche und kriminaltechnisch gesicherte Spuren sprachen laut Polizei für einen unnatürlichen Tod der Rentnerin.

Die Beamten nahmen den 46-jährigen Sohn der Verstorbenen, der mit seiner Mutter zusammenwohnte, widerstandslos fest. Sie verdächtigt den Mann, der als psychisch erkrankt gilt, den Tod der eigenen Mutter verursacht zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Mordkommission aus Ermittlern der Polizeien Düsseldorf und des Kreises Mettmann ermitteln.

