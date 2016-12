Rausschmiss: André Clasen muss Velberter Wohnungsgesellschaft verlassen

Wenige Tage nach seinem überraschenden Rücktritt aus "gesundheitlichen Gründen" als Geschäftsführer der GWG in Wülfrath, scheidet André Clasen nun als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Velbert (Wobau) aus.

Als Gründe nennt der Wobau-Aufsichtsrat "Vorgänge im Rahmen der Geschäftsführertätigkeit von Clasen, die derzeit von einer unabhängigen Prüfungsgesellschaft untersucht werden". Nähere Informationen dazu gab es von Seiten der Wobau nicht.

Clasen leitete seit April 2008 die Wobau. Sven Lindemann, Aufsichtsratsvorsitzender, sagt "Wir bedauern diese Entwicklung sehr. Unser besonderes Augenmerk liegt jetzt darauf, einen reibungslosen Übergang in der Geschäftsführung sicherzustellen."

André Clasen hatte am 1. Dezember 2014 zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) in Velbert, die Aufgaben bei der GWG in Wülfrath von seinem Geschüftsführer-Vorgänger Juan-Carlos Pulido übernommen.

Als Doppelgeschäftsführer fungierte er gut zwei Jahre in Velbert und Wülfrath. So sollten Einspareffekte erzielt werden. Vor zwei Tagen hieß es noch, Clasen werde aber in seiner Funktion bei der Wobau weiter als Geschäftsführer tätig sein.