Wülfrath: Autofahrer (24) wütet nach Unfall und flüchtet

Gegen 23.35 Uhr war der 24-Jährige Wülfrather demnach mit seinem schwarzen Mercedes A45 AMG die Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Mettmann unterwegs. An der Einmündung Lindenstraße bog er nach links in die Lindenstraße ab. Die Ampel war nicht mehr in Betrieb. Beim Abbiegen war der Mercedes nach Angaben einer Unfallbeteiligten "sehr sportlich" unterwegs. Vor allem aber schnitt der Fahrer die Kurven derart stark, dass er auf die Linksabbiegerspur der Lindenstraße geriet. Dabei kollidierte er frontal mit dem silbergrauen Seat einer 39-jährigen Ratingerin, die von der Lindenstraße nach links in die Mettmanner Straße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrer wie auch eine 20-jährige Wülfratherin im Mercedes unverletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden von mindestens 7000 Euro. Der Mercedes-Fahrer verschwand, ohne sich um eine Unfallaufnahme, die Schadensregulierung oder sein stark beschädigtes Fahrzeug zu kümmern. Erst gegen 1.45 Uhr am frühen Freitagmorgen erhielt die Polizei Informationen, wo sich der Mann aufhält. Da er zur Unfallzeit nach eigenen Angaben unter Alkoholeinfluss stand und ein Alkoholtest einen Wert von 0,6 Promille ergab, wurde eine Blutprobe durchgeführt. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

