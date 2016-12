GWG: Clasen tritt zurück

André Clasen, Geschäftsführer der GWG Wülfrath, hat mit Schreiben vom 19. Dezember sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren für ihn vor allem gesundheitliche Gründe.

Die Mitarbeiter der GWG Wülfrath wurden heute in einer Personalversammlung persönlich von Bürgermeisterin und Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Dr. Claudia Panke, unterrichtet. Die Gesellschafterversammlung wurde ebenfalls heute in Kenntnis gesetzt.

Thomas Wagenknecht wird, als Prokurist der GWG Wülfrath, interimsmäßig die Geschäfte weiterführen, so dass die Gesellschaft bis zur Regelung der Nachfolge handlungsfähig bleibt.

André Clasen hatte am 1.Dezember 2014, zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Velbert, die Aufgaben bei der GWG Wülfrath von seinem Vorgänger Juan-Carlos Pulido übernommen.

"Ein Mann mit Lokalkolorit, das war uns bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer auch sehr wichtig", sagte Bürgermeisterin und GWG-Aufsichtsratsvorsitzende Claudia Panke bei der Einführung Clasens in sein Amt.

Clasen war in den 1990er-Jahren bei der Dresdner Bank, seit 1998 als Geschäftsführer und ab Januar 1999 hauptamtliches Vorstandsmitglied des Mettmanner Bauverein. Den verließ der verheiratete 50-Jährige 2007 und stieg in die Geschäftsführung der Velberter Wobau ein. Dort bleibt er in der Position, auch wenn er jetzt für fünf Jahre zudem Geschäftsführer der GWG ist.