später lesen Wülfrath Die Polizei sucht dreiste Wohnwagendiebe 2018-03-07T17:37+0100 2018-03-08T00:00+0100

Der Wohnwagenklau geht weiter. So verschwand am frühen Mittwochmorgen in dem kurzen Zeitraum zwischen 3.15 und 4.55 Uhr in Wülfrath ein weißer "Knaus Tabbert", der an der Straße Zur Hotzepar am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.