Wülfrath: Jiddische Geschichten und Klänge im Doppel

"Tangoyim" spielten in der Kathedrale im Kommunikationscenter in Schlupkothen. Das Duo begeistert auf der Bühne. Von Laura Micus

Der erste Gong ertönt und man weiß, es geht jetzt gleich los. Die Kathedrale im Kommunikations-Center Schlupkothen ist wieder einmal gut gefällt - wie bei jeder Veranstaltung.

Diesmal rufen jiddische Klänge die zahlreichen neugierigen Besucher herbei. Das Duo "Tangoyim" aus Hückeswagen war bereits viele Male zu Gast in Wülfrath. Das Programm ist jedes Mal etwas abgewandelt, aber die Themen und die Inspiration bleiben

Im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte habe er Verschiedenes ausprobiert, letztendlich sei er bei Klezmer, einer jiddischen Musikart, geblieben, erklärt Daniel Marsch. Er spielt Akkordeon und singt, Stefanie Hölzle spielt Geige, Klarinette und Bratsche und singt dazu. Es ist ein Wechselspiel aus schnellen Tönen und rasanten Bewegungen auf den Saiten der Streichinstrumente, besinnlichen Klängen und dem Gesang in jiddischer Sprache. Etwas ganz Besonderes gibt es da auf der Bühne.

Das Programm spiegelt sich im Namen des Duos wider. Das dritte Stück ist ein Tango. "Goyim" sei das jiddische Wort für einen Nicht-Juden, sagt Daniel Marsch. So erklärt sich auch der Künstlername ganz einfach. Die Bühne ist schlicht gehalten. Es ist eine Zwei-Personen-Show, Requisiten werden nicht gebraucht. Marsch sitzt auf einem Hocker, spielt scheinbar lässig Akkordeon, singt bei dem einen oder anderen Stück und erzählt Geschichten.

Hölzle steht neben ihm, hinter sich bloß ein Ständer für ihre Instrumente. Marsch erzählt die Geschichte von der Jüdin Anna, die nach New York geflohen ist und ein Lied für ihre alte Heimat Osteuropa singt. Stefanie Hölzle singt über eine schwarze Katze. Sie bringe angeblich Unglück und sogar ihre Artgenossen gehen ihr aus dem Weg, aber eigentlich ist doch sie die Unglückliche.

Die fröhlichen Gesichter der Künstler sagen mehr als Worte. Die Musik ist ihr Lebensinhalt, wie Daniel Marsch sagt. Das Publikum könne sie auch begeistern: In Wülfrath hat sich längst ein Stammpublikum etabliert.

Dennoch kommen Ralf und Ronalda Andreas aus Mettmann zum ersten Mal in den Genuss. Im Kommunikations-Center seien sie schon drei Mal gewesen, Tangoyim haben sie aber bisher noch nicht besucht. "Vom Grundsatz her ist es etwas ganz Neues für uns", sagt Ralf Andreas. Sie loben den Veranstaltungsort und die Organisation von Bernd Kicinski.

Der freut sich über den Auftritt des Duos und darüber, dass er so viele unterschiedliche Veranstaltungen anbieten kann. "Eine breite Öffnung in alle Richtungen ist wichtig. So lernt man viele verschiedene Leute kennen." Die nächste Veranstaltung am kommenden Sonntag sei bereits ausverkauft.

Nach dem erfolgreichen Auftritt in Wülfrath führt es Tangoyim in den nächsten Tagen weiter nach Remscheid und Dortmund.

Quelle: RP