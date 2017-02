Wülfrath: Kalkstadtnarren entern Kassenhalle

Es ist die Prozedur wie jedes Jahr. Aber es ist auch dieselbe Prozedur wie sie allen gefällt und wie sofort Stimmung in den "Money-Tempel" kommt, wie Kreissparkassenfilialdirektor Hans Werner Fritze sagt. Gut 200 Jecken stürmten um Punkt 16 Uhr die Kassenhalle der Kreissparkasse am Diek und fühlten sich sofort zuhause. Immerhin hatten die Banker zum zweistündigen Programm geladen. Doch bevor man beim Bierchen und gemütlichen Ohrenschmaus den Karneval feiern kann, muss erst mal der symbolische Schlüssel her. Fritze wehrte sich, nutzte nix, und nach ein paar Sekunden zeigte Kalkstadtnarrenvorsitzende Elvira Jansen den Schlüssel den Narren. Jubel, Tusch, das war's der unnützen Formalien. Jetzt konnte gefeiert werden. Das Kinderprinzenpaar Lorraine I. und Patrik I. freute sich über den ausgiebigen Tanz der Garde, bevor rockige Töne durch die Kassenhalle in Wülfraths Zentrum dröhnten. "Wir sind das Kontrastprogramm am heutigen Tag", sagte die Nachwuchsband "Waiting at the busstop" um den Wülfrather Vincent Kuhlen. Klasse, mal was anderes, immerhin spielten die vier Bandmitglieder zweimal. Dann aber nur noch Karnevalsmusik: Die Rheinfanfaren Party BIG Band aus Düsseldorf und natürlich die Knaller "de Fetzer" räumten richtig ab. Während Mäuse, Teufelchen, Piraten, Kapitäne und Prinzessinen tanzten, freuten sich die ganz kleinen Gäste über so manche Kamelle, die im Mund verschwinden durfte. Fazit: So geht Karneval im "Dorf" Wülfrath. Wiederholung nächstes Jahr an Altweiber steht schon auf dem Zettel.

Quelle: RP