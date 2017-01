Wülfrath: Kriminalpolizei ermittelt gegen Ex-Chef der GWG

Ab dem 1. Februar ist Sven Lindemann der neue Interims-Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft in Velbert (Wobau). Der 42-Jährige folgt dem am 31. Dezember ausgeschiedenen André Clasen. Diese Entscheidung trafen jetzt der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Wobau. Was heißt das für Wülfrath, denn dort war er bei der Wohnungsgesellschaft GWG ebenfalls als Geschäftsführer angestellt? Bürgermeisterin Claudia Panke bestätigte gestern, dass auch in der GWG nun eine Rechnungsprüfung durch externe Wirtschaftsprüfer durchgeführt werden soll. Man bemühe sich möglichst um dieselbe Kanzlei wie in Velbert, teilte die Stadt mit.

Im Dezember hatte die Stadt Velbert die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly Roelfs eingesetzt, um eine Sonderuntersuchung durch Compliance-Experten zu ermöglichen. Es wurde festgestellt, dass André Clasen seit 2009 Zahlungen für die Wobau über einen Gesamtbetrag im niedrigen sechsstelligen Bereich auf eigene Bankkonten umgeleitet hatte.

Clasen hatte sein Fehlverhalten im Rahmen der Sonderuntersuchung eingeräumt und Schadenwiedergutmachung versprochen. Das Landeskriminalamt wurde gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz informiert und wird den Sachverhalt nun prüfen, teilte die Stadt Velbert nun mit. Lindemanns als kommissarischer Wobau-Leiter soll "eine bestmögliche Kontinuität der Geschäftsabläufe bei der Wobau sicherzustellen. Parallel wird intensiv nach einem langfristigen Nachfolger für die Geschäftsführerposition gesucht", heißt es. Ziel sei es, in 2017 einen neuen Geschäftsführer zu benennen. In Wülfrath sucht man ebenfalls einen Interimsgeschäftsführer. Ob man langfristig weiter mit der Wobau kooperiere, sei Gegenstand von Gesprächen, heißt es.

Quelle: RP