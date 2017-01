Wülfrath: Krüger geht in den Ruhestand

Karl-Heinz Krüger verlässt nach 37 Jahren als Lehrer und Leiter die evangelische Förderschule der Bergischen Diakonie in Aprath. Von Lars Mader

In der Bärenhöhle fing es an. Zu dieser heilpädagogischen-therapeutischen Gruppe der Bergischen Diakonie stieß Karl-Heinz Krüger am 1.August 1980 als erster Lehrer hinzu. Hier lernte er die systemische Arbeit kennen - die enge Kooperation von Familientherapeuten, Sozialpädagogen und Lehrern - die seine spätere Arbeit als Rektor der benachbarten Evangelischen Förderschule prägen sollte. Nach 37 Jahren Tätigkeit wird Krüger nun die evangelische Förderschule in Aprath verlassen.

Im Sommer 1986 sei er von Pastor Schneider gefragt worden, ob er die Schulleitung - zunächst kommissarisch - übernehmen wolle, erinnert Krüger anlässlich seines Abschieds: "Die Schule war damals noch nicht so gut aufgestellt." Es galt zunächst, neue Gebäude zu errichten, um sie dann mit Inhalt zu füllen.

Anfang der 1990er- Jahre entstanden dann Schulkonzepte wie "SESAM", das inzwischen in der Fachwelt als "Aprather Modell" bekannt ist und kleine Klassen mit multiprofessionaler Betreuung am Wohnort vereinte. Das in Aprath bereits lange hochgehaltene Paradigma, sich nicht auf die Schwächen, sondern auf die Stärken eines Kindes zu fokussieren, hat sich inzwischen bundesweit durchgesetzt. Dennoch sieht Krüger die Förderpädagogik in einer deutlichen Krise: "In all den Jahren habe ich die Schulentwicklung im Land noch nie als so schlecht empfunden wie jetzt. In ein System eins, zwei Experten reinzugeben, die aber gar nicht eingebunden in das System sind, funktioniert natürlich nicht."

Begeistert für den Lehrerberuf hatte ihn seine Zivildienstzeit, die er als Hausaufgabenbetreuer für polnische Exilanten in seiner Heimatstadt Leverkusen leistete. Als einer der ersten absolvierte Krüger den damals neuen Ausbildungsgang Sonderpädagogik in Köln und Düsseldorf "Dass ich das so lange machen würde, hätte ich nicht gedacht. Inzwischen haben sich unsere gesellschaftlichen Rahmenbedingungen massiv verändert. So haben wir heute viel mehr Patchwork-Familien und Scheidungskinder." Als besonderes Einzelereignis bleibt Krüger das 40-jährige Schuljubiläum 2007 in Erinnerung, bei dem die damalige NRW-Schulministerin Barbara Sommer zu Besuch kam. Deutlich wichtiger sind ihm aber strukturelle Errungenschaften: "Es hat vier Jahre gedauert, bis die Dependance Remscheid genehmigt bekamen. Aber wir haben sie genehmigt bekommen."

Seitdem werden auch dort Tagesgruppen angeboten. Mit den nahen Schulen in Wülfrath stände man ebenso immer im Gespräch, beschreibt Krüger die kreisweite Vernetzung: "Allerdings es ist nicht so, dass wir vereinbarte Kooperationsabläufe hätten."

Die Schulleitung wird ab dem 1. Februar die bisherige Stufenleiterin des Sekundarbereichs Susanne Rienas übernehmen. "Darüber bin ich sehr glücklich, weil sie das System gut kennt und seit Jahren hier arbeitet.", sieht Krüger seinen bisherigen Posten in guten Händen. Mitte der 1980er- Jahre, nach ihrem Studium mit dem Schwerpunkt Deutsch für Sprachbehinderte, kam Rienas ins therapeutische Team der Bergischen Diakonie. 1994 wurde sie dann Lehrerin für das Ausweitung von "SESAM" an der Grundschule Oberilp in Heiligenhaus. Rienas wie Krüger bedauern, dass "SESAM" nach 25 Jahren beendet werden soll. Die kommunale Finanzierung ist nicht mehr gegeben.

Das Erfahrungswissen an der Förderschule möchte Rienas bewahren: "Durch unsere sehr enge Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir im intensivpädagogischen Bereich ein Alleinstellungsmerkmal. Das wird sehr wertgeschätzt und auch sehr nachgefragt." Als Schulabgänger muss sich Krüger neu orientieren: "Im Februar mache ich erstmal gar nichts. Danach werde ich reisen, Kulturveranstaltungen besuchen und Fußball spielen. Ich hoffe, dass ich den Schlüssel zur Turnhalle behalten darf."

