Einsatz: Küche in Notunterkunft brennt

2017-07-04T17:13+0200

Nach einem Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Straße Maushäuschen hat am Dienstagmittag ein Bewohner eine schwere Rauschgasvergiftung erlitten. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen nach Düsseldorf in die Uni-Klinik gebracht. Von Günter Tewes