Wülfrath: Lieder und Gedichte in der Kathedrale

Klaus Grabenhorst kommt mit seinem "Hamburg"-Programm nach Wülfrath.

Er ist ein gern gesehner Gast in Schlupkothen und hat bereits für mehrere Konzerte dort seine Instrumente ausgepackt: Am Mittwoch, 18. Januar, macht der Sänger, Vorleser und Geschichtenerzähler Klaus Grabenhorst um 19 Uhr wieder einmal Station in Wülfrath. Er zeigt sein Programm "Hamburg", in dem Lieder, Gedichte und Kurzgeschichten einen musikalisch-poetischen Streifzug mit Siegfried Lenz, Hans Leip, Joachim Ringelnatz, Heinrich Heine, Gottfried Ephraim Lessing, Wolfgang Borchert, Hans Albers, The Beatles, Otto, Wolf Biermann, Udo Lindenberg und anderen Künstlern aufzeigen. Grabenhorst ist Stimme und Instrument: Das ist es, was das Publikum an ihm schätzt. Beginn an dem Abend ist um 19 Uhr. Die Organisatoren um Bernd Kicinski reichen in der Pause einen Snack (im Eintrittspreis enthalten). Der Eintritt beträgt 11, ermäßigt 9 Euro.

Vorverkauf: Medien-Welt, Wilhelmstraße 146; Genießertreff Schlüter, Wilhelmstraße 131 A, Café Schwan, Schwanenstraße 4; Kommunikations-Center, Telefon 02058 8989885.

(rei)