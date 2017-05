Wülfrath: Noch kein Licht am Ende des Tunnels

Noch kein Licht am Ende des Tunnels

Es gibt - sprichwörtlich - noch kein Licht am Ende des Zeittunnels. So bleibt es völlig ungewiss, wann die Ausstellung mit Informationen über 400 Millionen Jahre Erdgeschichte, verteilt auf 160 Tunnelmeter wieder öffnen kann. Von Dirk Neubauer

Zwar sagte Museumschefin Andrea Gellert bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins, man hoffe noch im laufenden Jahr in den normalen Betrieb zurückkehren zu können. Doch weil alle Gewerke ordentlich über den Kreis ausgeschrieben werden müssten, lasse sich derzeit kein Termin nennen. Bis es soweit ist, öffnen Museumsshop und Museumscafé an Wochenenden und Feiertag zwischen 10 und 18 Uhr.

Am Zeittunnel hat die neue Saison nämlich begonnen. Tunnelcafé, Museumsshop und Klopfplatz haben eröffnet. Künftig ist das Café mit Biergarten wieder ein beliebter Anziehungspunkt für Wanderer und Radfahrer auf dem Panoramaradweg. Bettina und Markus Wagner betreiben das Tunnelcafé nebenberuflich und haben sich auf ausgefallene Kuchen und Torten spezialisiert. Der gelernte Restaurantfachmann Markus Wagner gesteht, er sei von Haus aus gar kein Bäcker oder Kuchenesser. Aber er und seine Frau haben sich das Backen selbst beigebracht und sind nun für ihre Kreationen berühmt. "Letzte Saison hatten wir 56 verschiedene Kuchen" sagt Markus Wagner.

Der Förderverein meldet derweil ein Luxusproblem. Dem Finanzamt sollen dem Vernehmen nach die hohen Rücklagen aufgefallen sein. Kassenwart Friedrich-Wilhelm König hatte das Geld auf dem Vereinskonto bewusst stehenlassen - um bei Problemen im Rahmen der Zeittunnelrenovierung rasch und unbürokratisch helfen zu können. So habe man das auch weiterhin vor, hieß es.

Die Regularien erledigten die Förderer rund um ihren ersten Vorsitzenden Ulrich Becker in Rekordzeit. Nach den obligatorischen Berichten von Vorstand, Kassenwart und Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet und geht ohne Vorbehalte der 54 Mitglieder in sein zweites Amtsjahr. Erst 2018 stehen Neuwahlen an.

Bis dahin sollen neue Mitglieder für den Förderverein Zeittunnel gewonnen werden. Neben der materiellen Unterstützung des einzigartigen Museumsprojekts sind praktische Fähigkeiten gesucht. Als Freiwillige helfen die Mitglieder bei Events, an der Kasse des Museumsshops oder im Café.

Auch wenn das eigentliche Museum geschlossen bleibt, hat der Förderverein eine lange To-do-Liste mit zehn Positionen. Die neue Popcornmaschine etwa entwickelte sich im Handumdrehen zum Star. Besitzer von Elektro-Fahrräder freuen sich über die Ladestation für ihre Bikes am Zeittunnel. Derzeit in Arbeit sind eine repräsentative Säule für den Eingangsbereich und eine große Schautafel, die auf weitere Attraktionen in Wülfrath hinweist.

Quelle: RP