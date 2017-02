Wülfrath: Obere Goethestraße soll schöner werden

Schön ist anders: Der obere Teil der Goethestraße zwischen Parkstraße und Düsseler Straße vermittelt einen unbefriedigenden Gesamteindruck. Es ist eng, Autos dominieren, es wirkt in die Jahre gekommen und für Fußgänger ist der Bereich beschwerlich zu nutzen. Kurzum: Der Straßenabschnitt verträgt eine deutliche Aufhübschung: Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung wird jetzt der Plan für die Straße vorgestellt. Inhalt: Bäume, gute Bürgersteige und eine Anbindung an die Fußgängerzone der Wilhelmstraße.

Pflaster Auf den Gehwegen wird das Betonsteinpflaster aus dem mittleren Abschnitt der Goethestraße (Höhe Angermarkt) fortgesetzt werden. Die Fahrbahn und die Stellplätze werden in Asphaltbauweise hergestellt. Im Bereich der Tiefgarage und des Kundenparkplatzes des Lebensmitteldiscounters Penny werden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung getroffen.

Leuchten Nach Aussage der Polizei ist die Beleuchtung im Einmündungsbereich Düsseler Straße schlecht. Deshalb werden die neuen Lampen andere Standorte erhalten. Gewählt wird die aus der Parkstraße bekannte Leuchte "Campone".

Bäume Neue Bäume bekommt die Straße. Die möglichen Standorte werden derzeit mit den Leitungstrassen im Boden abgeglichen. prüft. Das "Baumtor" mit vier Bäumen kurz hinter der Parkstraße soll aus der Art "Schwedische Mehlbeere" bestehen. Für die übrigen vier Standorte weiter höher in Richtung Düsseler Straße sollen Säuleneichen gewählt werden. Diese Neupflanzungen sind erforderlich, da teilweise der Wurzelraum in den bestehenden Baumbeeten zu klein ist und infolgedessen das Pflaster angehoben wird. Außerdem haben einige zu große Kronen.

Linksabbiegespur Entsprechend der Verkehrsuntersuchung zum Bereich Südstraße/Stiftstraße aus dem Jahr 2011 wird auf der Goethestraße eine Linksabbiegespur eingerichtet, um einen besseren Verkehrsfluss am Knotenpunkt zur Düsseler Straße zu erreichen.

Parkplätze Das führt dazu, dass die Parkplätze am rechten Fahrbahnrand an anderer Stelle im Straßenraum neu angeordnet werden müssen. Aufgrund des begrenzten Straßenraumes ist es nicht möglich, den Straßenquerschnitt in all seinen Elementen (Gehwegbreiten, Breite der Parkplätze, Breite der Fahrbahn) entsprechend den Vorgaben der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraße zu verändern. Die Planung behält daher die heutigen Abmessungen weitgehend bei.

Die Stadt hat mit den Grundstückseigentümern an dem Abschnitt bereits gesprochen. Die Anregungen werden zurzeit geprüft und in die Planung eingearbeitet. Im Mai soll eine konkrete Ausführung beschlossen werden. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2017 nach Abschluss der Baumaßnahme Wilhelmstraße Westabschnitt soll es an der Goethestraße losegehen. vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen bei 344.000 Euro, 325.000 Euro sind durch Fördermittel abgedeckt.

Quelle: RP