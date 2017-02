später lesen Wülfrath Rosenmontag in Rohdenhaus FOTO: Dietrich Janicki FOTO: Dietrich Janicki 2017-02-27T18:33+0100 2017-02-28T00:00+0100

Der Karnevalszug zog wieder seine zwei traditionellen Runden durch Rohdenhaus. Das Kinderprinzenpaar Lorraine I. und Patrik I. fuhr im Cabrio ganz vorne mit uns jubelte den Narren zu. Auch Bürgermeisterin Claudia Panke stand auf einem Wagen und freute sich im himmelblauen Ski-Outfit plus Brille und Helm über die vielen Narren am Wegesrand. Nach zwei Stunden Zoch ging die Party weiter: Im Paul-Ludowigs-Haus feierten die Kalkstadt Narren weiter, die Kalkstädter machten ihre Feier im Vereinsheim an der Flandersbacher Straße.