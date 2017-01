später lesen Falsche Wasserwerker Trickdiebe stehlen zwei Rentnerinen Bargeld Teilen

Zwei 70 und 79 Jahre alte Frauen sind am Donnerstag Opfer von Trickdieben geworden, die sich unter einem Vorwand in ihre Wohnungen an der Wilhelmstraße und an der Kastanienallee eingeschlichen haben.

