Wülfrath: Wächter über das Lebenselixier Wasser

Andreas Päseler ist Technischer Leiter der Stadtwerke Wülfrath. Wichtigste Aufgabe: für gutes Trinkwasser zu sorgen. Von Valeska von Dolega

Ohne Wasser gäbe es kein Leben. Vor allem für den Menschen spielt das Lebenselixier eine wichtige Rolle. Ohne Wasser zu trinken, überlebt keiner und nicht nur zum Duschen und Wäschewaschen ist es notwendig, sondern ebenso zum Kochen. "Sauberes Trinkwasser ist unser kostbarstes Gut. Wir brauchen es zum Überleben", sagt Andreas Päseler. Seit einem Jahr ist der gebürtige Marler Technischer Leiter bei den Stadtwerken Wülfrath. Als Herr übers Trinkwasser ist er zuständig für die gleichbleibend hohe Qualität und Sicherheit des wichtigsten Lebensmittels. "Wir sind von der Stadt beauftragt, die rund 22.000 Wülfrather Bürger sicher und zuverlässig mit gutem Trinkwasser in ausreichender Menge zu versorgen"" sagt er und fügt hinzu: "Das zeigt zum einen ein großes Vertrauen der Stadt in ihr kommunales Unternehmen. Zum anderen ist es auch eine hohe Verantwortung, für diesen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge zuständig zu sein. Seine Bilanz im neuen Job fällt positiv aus. Das Trinkwassernetz ist in einem sehr guten Zustand, weil es gut gepflegt und gewartet wird. Kontinuierliche Investitionen sorgen dafür, dass es wirtschaftlich betrieben werden kann und fit für die Zukunft ist. Vor allem aber singt er ein Loblied aufs heimische Wasser. Das sei "gesund und köstlich", meint der bekennende Fan von Borussia Mönchengladbach. "Frisches Wasser direkt aus dem Hahn oder aufgesprudelt ist der beste Durstlöscher", macht er Reklame für das liquide Lebensmittel. "Ich trinke Wülfrather Wasser gerne. Seine Qualität ist einwandfrei." Übrigens bezieht die Kalkwerkerstadt ihr Wasser seit 1952 von der RWW Rheinisch-Westfälischen Wasserwerkgesellschaft. Und weil hier Transparenz Trumpf ist, lassen sich sämtliche Analysen im Netz nachlesen.

Andreas Päseler gilt als erfahrener Fachmann, für den Qualität und Sicherheit in allen Prozessen höchste Priorität haben. Dazu zählen neben einer kontinuierlichen Weiterbildung seiner Mitarbeiter ebenso die konsequente Pflege und Instandhaltung der Wassernetze sowie regelmäßige Qualitätskontrollen des Trinkwassers. Bevor er im vergangenen Jahr nach Wülfrath wechselte, war der Diplom-Ingenieur als Technischer Leiter bei den Stadtwerken Heiligenhaus beschäftigt. Das Geschäft mit Energie und Wasser kennt er von der Pike auf. Die Herausforderungen der Wasserversorgung seien nicht kleiner als bei der Energieversorgung durch die Energiewende, betont er. Bekanntermaßen wird Wasser zum kostbaren Gut. Durch den Temperaturanstieg in der Atmosphäre heizt sich auch das Oberflächenwasser der Meere auf. Dadurch kann sich nicht mehr so viel Sauerstoff im Wasser lösen - Fische geraten quasi in Atemnot und auch Menschen kämpfen vermehrt darum. "Das Grundwasser ist immer mehr gefährdet, durch Chemikalien oder Nitrate verunreinigt zu werden", sagt Andreas Päseler. "Als Wasserversorger sind wir besonders gefordert, Risiken rechtzeitig zu erkennen und entgegenzuwirken - auch durch Aufklärung und Präventivmaßnahmen", benennt er wichtige aktive Öko-Arbeit.

Quelle: RP