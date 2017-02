Brutaler Überfall in Wülfrath - Täter flüchtig

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Mann in Wülfrath vor seiner Wohnung überfallen. Sie schlugen ihn gegen den Kopf und verletzten ihn mit Pfefferspray. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Laut Polizei klingelten die Täter gegen 2.30 Uhr in der Nacht an der Wohnung ihres Opfers an der Straße "Ellenbeek". Der 57-Jährige sei einige Schritte aus dem Haus getreten und dann von zwei vermummten Personen angegriffen worden. Sie hätten ihn mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf geschlagen und ihn mit Pfefferspray verletzt. Danach seien sie ohne Beute geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Der Wülfrather wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete nach den Tätern, aber ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der zuständige Wuppertaler Staatsanwalt Torsten Meyer schließt ein versuchtes Tötungsdelikt nicht aus. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht die Täter und bittet um Hinweise. Das Opfer konnte einen der Täter beschreiben. Er sei männlich und etwa 25 Jahre alt gewesen, etwa 1,75 Meter groß mit normaler Statur. Er habe eine helle Cargo-Hose und einen olivgrünen Kapuzenpullover getragen. Sein Gesicht hatte er vermummt.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei keine konkreten Hinweise zu Herkunft, Identität, Verbleib oder Motiv der beiden Täter vor. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Telefonnummer 02058/ 9200-6180 jederzeit entgegen.

(lsa)