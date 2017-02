Zwei Männer überfallen 57-Jährigen an der Haustür

Die Täter verprügelten den Mann und besprühten ihn mit Pfefferspray. Der Hintergrund ist völlig unklar.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Ein 57-jähriger Wülfrather ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 2.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße "Ellenbeek". Als der 57- jährige Bewohner dadurch geweckt wurde, öffnete er die Eingangstür. Er trat einige Schritte aus dem Haus und wurde plötzlich von zwei vermummten Personen angegriffen und attackiert. Die beiden Täter schlugen mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf des Überfallenen und setzten Pfefferspray gegen ihn ein, worauf das Opfer schwer verletzt zu Boden ging. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung.

Nur einer der Täter kann beschrieben werden: Er ist etwa 25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, hat eine normale Statur und war bekleidet mit einer hellen Cargo-Hose und einem olivgrünen Kapuzenpullover. Sein Gesicht war vermummt. Zur Beschreibung des zweiten Täters konnten keine Angaben gemacht werden.

Der 57-jährige Wülfrather wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sofort nach Bekanntwerden der Tat durchgeführte polizeiliche Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Tatortes verliefen ohne Erfolg.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der zuständige Staatsanwalt in Wuppertal, Torsten Meyer, schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein versuchtes Tötungsdelikt nicht aus, heißt es in einer Erklärung. Die Ermittlungen werden deshalb von einer Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf, bestehend aus Ermittlern aus Düsseldorf und dem Kreis Mettmann, durchgeführt.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen an die Polizei unter Telefon 02058 9200 6180.

(rei)